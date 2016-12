Uudised

Kreekas ettevõtlust õppimas

Reede, 23. detsember 2016.



14.–22. detsembrini osalesid viis eestlast Erasmus+ programmi raames Lõuna-Kreeka linnas Gytheios nädal aega väldanud koolitusel, mis keskendus noorte ettevõtluse arenemisvõimalustele Euroopa eri paigus.



Saaremaalt osales projektis Triin Arva, Saaremaa arenduskeskuse noorte ettevõtluskonsultant ning projektijuht.



Lisaks Eestile osales kuus riiki, kokku üle 30 noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusega tihedalt seotud inimese.



Nädala aja vältel kaardistati Gytheio linna suuremaid väljakutseid seoses tööhõive ja noorte kvalifikatsiooni vastavusega tööturu vajadustele.



Juba esimestel päevadel pakkusid programmis osalejad välja mitmeid nutikaid ja innovaatilisi lahendusi, millega oleks võimalik sealset ettevõtluskeskkonda rikastada.



Kõik valminud projektid leidsid tee ka Gytheio linnavalitsuse esindajateni, kellele need pakkusid elavat huvi ja võeti soojalt vastu.



Programmi eesmärk on lisaks korraldajamaa probleemide üle arutamisele ka impulseerida osalevate maade tööturgu sotsiaalse ettevõtluse kontekstis, luua tulevikuks väärtuslikke sidemeid ning tutvustada oma kogemusi teiste riikide esindajatele.



