Uudised

UUS! MEIE MAA TV: Sepapoisid lõid laulu lahti

Neljapäev, 22. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 22. detsember 2016. FOTO: Valmar Voolaid VIDEO: Sigrid Osa Eile toimus Mihkli talumuuseumis tihe jõuluprogramm, kus sepp Gunnar Vares vedas tõsise töö kõrval eest ka üht viisijuppi.



Vaata videost, kui meeleolukaks kujunes jõulumaa ja mis õpilased valmis sepistasid. Olgu öeldud, et vasara said kätte need, kes olid hommikul kõhu putru täis söönud.



Loe ka jõulumaa täispikka artiklit Meie Maa kodulehelt. Saad teada, miks ei tahtnud õpilased jõulumaalt koju minna ja mis tekitas kõige enam elevust.



