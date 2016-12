Uudised

Mihkli talu jõulud müüdi välja juba aasta eest

Neljapäev, 22. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 22. detsember 2016. Mihkli talu jõulumaal õpetati Kristofer Rohile sepatööd, mis poisile väga meeldis. Foto: Valmar Voolaid Mihkli talumuuseumis on terve detsembrikuu käinud tihe sagimine. “Jõulud Mihkli talus” on hoolimata lume puudusest toonud külastajatele jõulutunde ja lapsed on saanud tundma vanu jõulutraditsioone.



Ettevõtmine on mõeldud algkooliealistele lastele ja eile külastas jõulumaad Kuressaare gümnaasiumi teine klass. Ajaloolises talukompleksis toimuva ringkäigu kestel õpiti tundma vanu jõulukombeid, valmistati jõulurooga ning lahutati meelt esivanematele omasel moel.



Sellist jõuluüritust korraldab Saaremaa Muuseum oma filiaalis tänavu juba neljandat aastat järjest.



Esivanemate kultuuri ei tunta



Eile said Kuressaare gümnaasiumi õpilased paitada lambaid ja pakkuda neile headparemat maiustamiseks, kohtusid saunavaimuga, sepistasid oma klassile ise õnneraua ehk hobuseraua, sõitsid hobuvankriga, toppisid tanguvorsti ja valmistasid pilliroost kuuseehteid. Lisaks sellele mängiti põhus vanu jõulumänge ja söödi jõulutoitu.



Jõulud Mihkli talumuuseumis on osutunud nii populaarseks, et tänavused grupid registreerisid end osalema juba möödunud aasta jõuludel.



“Ma pean esivanemate kultuuri edasiandmist väga oluliseks. Need lapsed on see põlvkond, kelle jaoks jõulud hakkavad novembris, kui kaubanduskeskused panevad üles oma jõulukaunistused. Ja ongi jõulud käes. Sellest, mis vanasti tehti, nad tegelikult ei tea. Võibolla ainult niipalju, kui õpikus räägitakse. Ise proovimine ja nägemine on aga tükkis teine asi,” rääkis jõulumaa tegevusjuhendaja Jürje Koert.



Ta ütles, et grupid tulevad kohale rõõmsal meelel ja paljud ei taha sealt enam äragi minna, vaid avaldavad soovi jääda põhuhunnikusse täis kõhuga magama.









Lapsed tahavad ise teha



“Kõige enam elevust tekitavad jõulumaal muidugi loomad. Lambad, keda saab päriselt katsuda, ja elus hobune, kes teeb sõitu, ja muidugi saunavaim, kes ärkab üles,” rääkis Koert.



Koolilapsed kinnitasid ise kui ühest suust, et kõige vahvam oli ise sepistada, hobusega sõita ja lambaid paitada. Sepikojas võeti lausa viisijupp üles ja töö käis sepapoiste laulu saatel, mille sõnu kõik hästi mäletasid.



“Mulle meeldis hobusega sõita ja talle süüa anda. Olen varem ainult poni seljas sõitnud. Sepistamine oli ka äge. Laudas mulle meeldisid lambad. Kodus on mul ainult koer, rohkem loomi meil ei ole. Aga oma kodus kaunistame jõuludel piparkooke ja ehime kuuske. Jõuluvana tuleb ka,” rääkis Taavet Tenno teisest klassist.



Tema eakaaslane Kristofer Rohi proovis sepatööd eile esimest korda. “Äge oli! Me lõime vasaraga rauda. Tegime koos klassile hobuseraua,” oli Kristofer elevil.



Ehkki sepatöö on raske, panid oma oskuse ja tugevuse proovile ka tütarlapsed.

