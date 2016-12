Uudised

Lääne-Saare vald rendib rohkem kui 100 000 euro eest arvutid (9)

Neljapäev, 22. detsember 2016.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 22. detsember 2016. Foto on illustratiivne. Lääne-Saare vald otsustas nelja-aastase kasutusrendiga soetada raamhanke kaasabil kolmele põhikoolile ja kolmele lasteaiale rohkem kui 100 000 euro eest arvuteid.



Volikogu andis vallavalitsusele loa kuni 107 500-eurose rahalise kohustuse võtmiseks aastateks 2017–2010. Arvutid saavad Aste, Kärla ja Lümanda põhikool ning samade piirkondade lasteaiad.



Lisaks on hädavajalik rentida või soetada projektoreid – Kärla põhikoolile 10 ja Lümanda põhikoolile kolm. Kui koolid teevad korrektselt oma digiplaanid, siis on võimalik Hariduse Infotehnoloogia SA raamhanke abil saada toetust 33,34 eurot õpilase kohta ehk kokku ligi 10 000 eurot.



“Pärast nelja-aastast kasutusaega anname arvutid tagasi ja vahetame välja. Rendi puhul on oluline, et kui tekib mingi rike, siis seade vahetatakse välja. Ei pea hakkama otsima, kes garantiiremonti teeb,” selgitas Lääne-Saare valla finantsjuht Helle Alas.



