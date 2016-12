Uudised

Salme lasteaias ei vasta mööbel nõuetele (4)

Neljapäev, 22. detsember 2016.



Terviseameti Lääne talitus viis Salme lasteaias läbi inspekteerimise, mille tulemusena selgus, et 3–5-aastaste ja 6–7-aastaste laste rühmaruumis on kasutusel lauad ja toolid, mida ei saa reguleerida.



Need on kasutusel olnud pikka aega ega võimalda reguleerimist lapse kasvule vastavalt, mistõttu terviseamet palus Salme vallavalitsusel rakendatavatest meetmetest teada anda hiljemalt 30. detsembriks.



Salme vallavanema Kalmer Poopuu sõnul osa mööblit remondi käigus uuendati. “Mõni mänguliumägi on lasteaias veel sellest ajast, kui minu lapsed seal käisid. Tasapisi oleme mööblit välja vahetanud,” ütles Poopuu. Ta laseb lasteaia direktoril vajalikud toolid ja lauad kataloogist välja valida, et need edaspidi ära tellida. Raha selleks plaanitakse järgmise aasta eelarvesse.



Salme lasteaia direktor Maret Seeman loodab, et uued lauad ja toolid saadakse vähemalt järgmise aasta septembriks, kui mitte varem. Ta tõdes, et osa lasteaias praegu kasutusel olevast mööblist pärineb tõesti veel Vene ajast.



"Ühed toolid ei ole küll nii vanad, aga vineer hakkab juba lagunema," lausus Seeman.

