Ilmus Anne Trei “Pildikesi Valjala kihelkonnast“ II osa

Neljapäev, 22. detsember 2016.



Autor: MM Neljapäev, 22. detsember 2016. “Pildikesi Valjala kihelkonnast“ II osa kaante trükifail. Detsembrikuu esimese nädala lõpust alates saavad seda raamatut soovinud inimesed kauaoodatud kirjutise kätte. Raamat on kõvakaaneline, 428 lehekülge formaadis A4.



““Pildikeste“ raamatu I osa saab järje, kus kajastatakse järgmisi teemasid: Valjala kihelkonna külad, põllumajandus, piimandus, haridus, tööelu, merendus, metsandus, kaubandus, liiklemisteed, transport, rahvaravi, tegudeinimeste eluloolisi fakte,“ tutvustas Anne Trei. Raamatus on palju inimeste poolt kasutada lubatud fotosid, neid on andnud Alma Heinsalu, Agnessa Sepp, Aino Sirkel, Arvi Truu, Asta Mägi, Bruno Pao, Laine Kindel, Leeni Uljas, Maire Rauk, Peep Lehtsalu, Pilvi Rand, Sirje Mehu, Peeter Sepp jt.



Muude materjalide andmises lõid aktiivselt kaasa Aare Martinson, Heldi Lember, Katrin Äär, Tiina Lätt, Urve Kirss jt.



Raamatu kaaned kujundas Ain Vares ning küljendas-kujundas Katrin Trei.

