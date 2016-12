Uudised

Saarelt koguti 94 liitrit punast kulda

Neljapäev, 22. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 22. detsember 2016. Kahe päeva jooksul sai Kuressaare kultuurikeskuses taas teha head ja loovutada pisut oma verd.



Sel korral oli doonoreid palju – kahe päevaga käis kohal 252 saarlast, kellest 209 lõppes külaskäik eduka vereloovutusega ja kokku koguti 94 liitrit hinnalist verd.



Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse doonorluse spetsialist Anu Klaus tõdes, et tavapäraselt on jõulude ajal inimesed tõesti lahkemad head tegema ning kõikvõimalikes heategevuslikes projektides osalema.



Usinalt aidatakse



“Siiski saarlaste kohta seda öelda ei saa, sest nad külastavad meie doonoripäevi usinalt kogu aasta jooksul, mitte ainult jõuluajal,” nentis Klaus, lisades, et ütleb selle eest kõigi abivajajate nimel suur-suur aitäh!



Naised on pisut aktiivsemad doonorid kui mehed – mehi on 44%, naisi 56% loovutajatest. Sel korral oli esmadoonoreid 11.



Mullu oli doonorikeskus Kuressaares 16. ja 17. detsembril ning siis oli külastusi 246 ja vereloovutusi 214. Kokku vurati eelmiste jõulude eel mandrile 96 liitri verega.



“Võib öelda, et tulemus on sama hea ning doonorina head teha soovivaid saarlasi pole vähemaks jäänud,” oli Klaus rahul.



