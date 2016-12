Uudised

Kotland oli prügiga kimpus (1)

Neljapäev, 22. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 22. detsember 2016. Osa Kotlandi bussipeatuse ümbert kogutud prügist. FOTO: erakogu Kotlandi küla elanik, kes on võtnud oma südameasjaks Pihla ranna ja bussipeatuse ümbrus puhtana hoida, käis taas teiste järelt koristamas. Sel korral jõuti aga tänu esemete hulgas olnule jälile, kust prügi tuli.



15. detsembril Pihla randa jalutama minnes tegi Lelet Tamme meele mõruks taas bussipeatuse lähedal vedelenud prügi. “Olin ise vahepeal Tallinnas ära. Rääkisin ka külaelanikega ja tuli välja, et esmalt oli seal reostust märgatud juba 7. novembri paiku,” meenutas Tamm.



Naine on kolme aasta jooksul nii turistide poolt autost välja visatud prügi kui umbes samas kohas maha jäetud sodi vallaga kooskõlastatult koristanud ja valla prügikasti viinud. Teades uusi asjaolusid, on Tamm kindel, et bussipeatuse prügi on väga sarnane seal varem olnuga.



Kuna sel korral oli muu pahna hulgas ka nimelisi pabereid, võttis naine ühendust. Tuli välja, et tegemist oli vana omaniku poolt kolm aastat tagasi tehtud maja müügi korral maha jäänud asjadega ja veel muu, nii ehitus- kui olmeprügiga.



Eelmine omanik oli olukorrast nii jahmunud, et tuli kohe eelmisel reedel Pöidelt kohale ja tundis mitmed esemed ära. Ta teadis öelda, et uus omanik Marek Sepp on ilmselt need sinna jätnud.



Tamm kirjeldas, et inimene oli ära tundnud oma vana tooli, seinakatte materjalid, kokapõlle, raamatud, suitsuanduri ja kohvri. Lisaks oli seal umbes 80 kg jagu ehitussegu nii kottides kui ämbriga ning kohvris erinevaid toidu- ja muid pakendeid ja fotosid.



“Tee ääres oli kahe platsi peal igasugu sodi ja ka ruloode pakendeid, penoplasti, musta ehituskilet ja palju muud,” seletas Tamm.



Poleks osanud oodata



“Endine omanik oli murelik ega tahtnud, et tema nimele selline plekk külge jääks. Tal polnud sõnu selle kohta, mis oli tehtud,” seletas Tamm, lisades, et see on endise omaniku suhtes väga inetu tegu.



Ta oli selle peale uurinud, et kas võis säärase teo taga olla müügist tekkinud tüli või kehvade sõnadega lahkuminek, aga kõik olevat toona läinud sujuvalt ning midagi sellist polevat endine omanik oodata osanudki.



Tamm lisas, et kogu Kotlandi bussipeatuse ümbert korjatud prügi on hoiustatud Pöidel endise omaniku juures ning tõestuseks koos kohapeal tehtud piltidega.

Naine kinnitas, et ta on Marek Sepa käest aru pärinud ja olukorrast on teadlikud politsei, vald ja keskkonnaamet.



“Esimeses kõnes Sepp tunnistas, et see on tema prügi, aga väitis üleolevalt, et ei tea, kuidas see sinna sai,” sõnas Tamm.



Hiljem olevat mees ise uuesti ühendust võtnud ja kinnitanud, et talle meenus, et keegi Peeter olevat talle öelnud, et viib prügi maja juurest minema ja põletab ära. Selline väide oli Tammes siiski mõningat hämmingut tekitanud, sest ei ehitussegu ega nii mõnedki muud asjad prügi hulgas pole ju põlevad materjalid.



Lisaks oli naine toona Sepale öelnud, et tema silmis on mees süüdi kolme aasta jooksul bussipeatuse ümbruse reostamises. Seepeale oli vastu väidetud, et tegu oli siiski ühekordse juhtumiga.



“See peab saama karistatud – inimesel peab kaduma tahtmine veel midagi sellist teha,” on Tamm kindel.



Marek Sepp ise aga loobus viisakalt Meie Maale kommentaari andmast ja sõnas vaid, et asjaolusid uuritakse.



Lääne prefektuuri pressiesindaja Heiko Leesment ütles, et politsei on küll olukorrast teadlik, aga Lääne-Saare vald tegeleb kõnealuse teemaga edasi.



“Vallal on menetlusõigus selles küsimuses, aga kohalik politsei ja keskkonnainspektsioon on ka kindlasti abiks,” kinnitas ta.



