Lionsite kuusemüük osutus menukaks

Neljapäev, 22. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 22. detsember 2016. Esmaspäeval ja teisipäeval toimus pritsumaja taga traditsiooniline heategevuslik kuusemüük, mis läks tänavu üle ootuste edukalt.



“Kuusemüük läks suurepäraselt. Müüdud puude arvu küll ei oska öelda, aga kuusemüügiga teenisime umbes 1500 eurot. See on parem tulemus, kui viimastel aastatel on olnud,” rääkis LC Kuressaare president Mati Leis, kes oli tänulik kõigile kuuse ostjaile. Möödunud aastal koguti kuuskede müügiga ligikaudu 1200 eurot.



Teenitud tulu läheb osalt Kuressaare linnas elavatele üksikutele eakatele jõulupakkide tegemiseks, et tuua ka nende koju natuke jõulurõõmu. Praegu käib pakkide laialivedamine. Ülejäänud raha pannakse üldisesse heategevuskassasse, kust seda avalduste alusel jagatakse.



Kuusemeetri eest küsiti heategevusmüügil 10 eurot ja puud tõid vabatahtlikud Järise kandi metsast.



