Evelini uus kartuli-peenleib jõuab peagi müügile (1)

Neljapäev, 22. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 22. detsember 2016. Uus kartuli-peenleib on inspireeritud Kihnust. Foto: Karja Pagar Karja pagariäris on valmis saanud uus leib, mis on valminud koostöös Evelin Ilvesega. Põnev uudistoode on kartuli-peenleib.



Kihnust inspireeritud rukki-kartuli peenleib on kääritatud naturaalse juuretisega ning koosneb rukkipüülist ja natukesest kartulist, mis annab leiva tekstuurile erilise pehmuse. Leib ei sisalda nisu ja mõjub oma rikkaliku maitsega pisut pidulikumalt.



“Sellist leiba õpetasid mind tegema Kihnu memmed,“ ütles Evelin Ilves. Kihnulik peenleib jõuab poodidesse uuel aastal.



Kui vahepeal Evelini rukkileiva kvaliteet kõikus, siis nüüd on ka see probleem lahendatud. Ilves tõdes, et pagarite üks ahi vajas erilist seadistamist, et tujukas rukkileib tumedaks ja krõbedaks küpsetada. Teine ahi saab sellega hiilgavalt hakkama.

