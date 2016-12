Uudised

Tahmapõleng Roobaka külas

Neljapäev, 22. detsember 2016.



20. detsembril kell 15.25 sai häirekeskus teate tahmapõlengust Leisi vallas Roobaka külas.



Päästjad selgitasid sündmuskohal välja, et majas põles tahm korstna alumises otsas.



Kuna midagi ohtlikku mujal ei tuvastatud, ootasid päästjad, kuni tuli oli kustunud ning puhastasid küttekolde üleliigsest tuhast. Kodus asus toimiv suitsuandur. Ka korstnapühkija oli selles majapidamises aasta tagasi käinud.



Päästeamet tuletab meelde, et lisaks korstnapühkijale tuleb ka omanikel küttesüsteemidel silma peal hoida. Tahma ja pigi hulk küttesüsteemides sõltub sellest, kui tihedalt nendes tuld teha ja millega teha.

