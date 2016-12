Uudised

Anna hoogu Kaupo Vipi uuele raamatule

Kolmapäev, 21. detsember 2016.



Autor: Heli Salong Kolmapäev, 21. detsember 2016. Sõrves elav publitsist Kaupo Vipp on valmis saanud raamatu “Lokaalravitsus“, mis on järg tema varem ilmunud raamatule “Globaalpohmelus“.



Raamat “Lokaalravitsus“ võiks poodidesse jõuda 2017. a kevadel. Selle kirjastamise ja trükkimise juures loodab raamatu autor ka inimeste toetusele Hooandjas.



Eilse päeva seisuga oli oma rahalise toetuse andnud 36 inimest kogusummas 860 eurot. Kokku oleks vaja 30. jaanuariks saada 3959 eurot, sel juhul projekti toetatakse.



“Aastal 2012 ilmus raamat “Globaalpohmelus“ (GP), kuhu püüdsin koondada ülevaate tööstustsivilisatsiooni piinava globaalse heaolupohmeluse tagamaadest. Lugejate huvi selle vastu osutus üllatavalt suureks ja paberraamat on poodidest otsa saanud,” märkis Vipp.



Lisaks on meest sadakond korda kutsutud GP teemadel loenguid pidama, mis on olnud talle huvitav kogemus.



“Eriti, kui inimesed astuvad ligi ning soojalt tänavad selle eest, et pärast GP läbilugemist moodustas maailmas toimuv nende jaoks uuesti mõtestatud terviku ja päevauudistest kostev muutus korraga loogiliseks.



Nende üheksa aasta jooksul, mil otsisin ja uurisin lõpuks GP-sse koondatud materjale, elasin ka ise üle täpselt samasuguse selguse tekkimise. Mäletan hästi seda tunnet, kui varem segaseks jäänud globaalsed protsessid ja motiivid asetusid korraga loogiliselt ja süsteemselt oma kohtadele,” selgitas Vipp.



Vipi sõnul oleks nagu ootamatult kokku saanud lootusetult kirju ja piinavalt suur pusle. Tulemusena esialgu tekkinud masendus hajus raamatu autoril õnneks paari kuuga, nagu ka paljud GP lugejad on kirjeldanud.



Nõuti raamatule järge



Vipi kinnitusel on loenguil ja kirjades mitmed lugejad ja GP-d õppematerjalina kasutavad õppejõud lausa nõudnud GP-le järje koostamist. Nad on seda põhjendanud nii, et probleemide kirjeldusega ei tohi piirduda, tuleb näidata ka konkreetseid väljapääse. See on muidugi palju raskem ja tähendab ühtlasi teatava vastutuse võtmist.



Mulle tundus, et ainus võimalus taolise raamatu kokkupanemiseks on lähtumine metodoloogilisest põhimõttest – olukordi ei saa muuta, saab muuta ainult nende tekkimise eeldusi, aga selleks tuleb eeldused kõigepealt välja selgitada.



Nii püüangi uues raamatus lühidalt kokku võtta need eeldused, mida me peaksime arvesse võtma ning neist lähtuvalt siis analüüsida maailmas ja Eestis välja pakutud lahendusi. See on olnud ootamatult pingutav, nõudes tohutu hulga materjalide läbitöötamist,” analüüsis Vipp uut raamatut.



Kõige lihtsamaks asjaks uue raamatu juures osutus pealkiri.



“Mitmes Eestimaa nurgas on inimesed selle hämmastavalt ühtmoodi välja pakkunud – kuna eelmine oli “Globaalpohmelus“, sobib järjeks “Lokaalravitsus!“.



Kõige lihtsamaks asjaks uue raamatu juures osutus pealkiri."Mitmes Eestimaa nurgas on inimesed selle hämmastavalt ühtmoodi välja pakkunud – kuna eelmine oli "Globaalpohmelus", sobib järjeks "Lokaalravitsus!".Ma poleks ise selle peale tulnud, aga kui juba neljandat korda sama pakkumist kuulsin, hakkas see lõpuks päris loogiline, tabav ja ka sobivalt sarkastiline tunduma. Seega aituma soovitajaile," naljatas Vipp.

