Uudised

Valmib rahvusvaheline e-õppekursus turismiasjalistele

Kolmapäev, 21. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Kolmapäev, 21. detsember 2016. Alanud on kolm aastat (2016–2019) kestev rahvusvaheline projekt BOOSTED ”Rakenduskõrgharidus turismimajanduse edendamiseks”.



Projekti eesmärk on pakkuda teadmisi ja oskusi turismiettevõtete konkurentsivõime parandamiseks ning Kesk-Läänemere piirkonna kui ühtse turismisihtkoha arendamiseks.



Soome, Eesti ja Läti turismisektoril on üsna sarnased probleemid: kuidas meelitada siia senisest rohkem külalisi mitte üksnes naaberriikidest, aga ka kaugetest ja eksootilistest maadest? Missuguseid tooteid, teenuseid ja teenindust meilt oodatakse? Kuidas meie piirkonna ühine turundamine aitaks jõuda kaugete sihtturgudeni ja mida peaksid turismiasjalised selleks juurde õppima?



Projekt BOOSTED on võtnud sihikule just need küsimused. Esmalt viiakse läbi uuring, et kaardistada ettevõtjate ootused kõrgkoolilõpetajatele. Seejärel selgitatakse välja üleilmsel turismiturul tegutsemiseks vajalikud põhioskused ja valmistatakse ette praktilise suunitlusega e-õppekursused Soome, Eesti ja Läti õppijatele.



BOOSTED projekti koordineerib Satakunta rakenduskõrgkool Soomest, osalevad Läti ülikool ja Vidzeme rakenduskõrgkool Lätist ja Tallinna tehnikaülikool (Kuressaare kolledž) Eestist. Projektiväliste partneritena on kaasatud TÜ Pärnu kolledž ja Soomest Saimaa rakenduskõrgkool. Projekti elluviimist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi Interreg VA Kesk-Läänemere programm. Projekti eesmärk on pakkuda teadmisi ja oskusi turismiettevõtete konkurentsivõime parandamiseks ning Kesk-Läänemere piirkonna kui ühtse turismisihtkoha arendamiseks.Soome, Eesti ja Läti turismisektoril on üsna sarnased probleemid: kuidas meelitada siia senisest rohkem külalisi mitte üksnes naaberriikidest, aga ka kaugetest ja eksootilistest maadest? Missuguseid tooteid, teenuseid ja teenindust meilt oodatakse? Kuidas meie piirkonna ühine turundamine aitaks jõuda kaugete sihtturgudeni ja mida peaksid turismiasjalised selleks juurde õppima?Projekt BOOSTED on võtnud sihikule just need küsimused. Esmalt viiakse läbi uuring, et kaardistada ettevõtjate ootused kõrgkoolilõpetajatele. Seejärel selgitatakse välja üleilmsel turismiturul tegutsemiseks vajalikud põhioskused ja valmistatakse ette praktilise suunitlusega e-õppekursused Soome, Eesti ja Läti õppijatele.BOOSTED projekti koordineerib Satakunta rakenduskõrgkool Soomest, osalevad Läti ülikool ja Vidzeme rakenduskõrgkool Lätist ja Tallinna tehnikaülikool (Kuressaare kolledž) Eestist. Projektiväliste partneritena on kaasatud TÜ Pärnu kolledž ja Soomest Saimaa rakenduskõrgkool. Projekti elluviimist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi Interreg VA Kesk-Läänemere programm.

Veel artikleid samast teemast »