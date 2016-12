Uudised

Pöide ja Leisi kaotasid võitluse riigikohtus (2)

Kolmapäev, 21. detsember 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 21. detsember 2016. Pöide vallavolikogu on varem kindlalt hääletanud ülesaaremaalise omavalitsusega ühinemise vastu. FOTO: Valmar Voolaid Riigikohus tunnistas küll kehtetuks haldusreformi seaduses sundliitmise kulude katteks ette nähtud 100 000-eurose ülempiiri, kuid jättis 26 omavalitsuse, sealhulgas ka Pöide ja Leisi valla taotlused muus osas rahuldamata.



Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium rahuldas Kõpu, Juuru ja Tõstamaa vallavolikogu taotlused osaliselt ning tunnistas kehtetuks haldusreformi seaduse sätte, mis näeb sundliitmise korral kulude katteks maksmist mitte rohkem kui 100 000 euro ulatuses.



“Kui riik paneb mingeid kohustusi, tuleb kaasa anda ka rahakott. Kui vabariigi valitsus algatab kohalike omavalitsuste ühendamise, on see riigi poolt pandud kohustus ja peab katma sellest tulenevad kulud,” selgitas eilsel pressikonverentsil ajakirjanikele riigikohtu esimees Priit Pikamäe.



Valitsus väitis, et ühinemiskulude 100 000 euro ülempiir tuleneb kohalike omavalitsuste senisest praktikast ja senised kulud on jäänud väiksemaks ning peaksid kõik kulutused ära katma.



“Praegune ühendamine on oluliselt ulatuslikum ja laiem kui senised üksikud ühinemised, mistõttu ei saa väita, et kulud ei ületa 100 000 eurot,” ütles Pikamäe.



Sundliitmist tuleb põhjendada



Kuna riigikohus tunnistas 100 000 euro ülempiiri nõude kehtetuks, tähendab see, et haldusreformi seadus ülempiiri ette ei näe, kuid kulutused katab riik esitatud kuludokumentide alusel, mille järgi saab hinnata, kas kulud on põhjendatud või mitte.



Pikamäe sõnul ei tähenda haldusreformi seaduses kehtestatud 5000 elaniku kriteeriumi nõue, et valitsusel ei oleks õigust otsustada teisiti.



“Valitsus peab küll algatama sundliitmise menetluse, kuid võib selle ka lõpetada nii, et üksikute omavalitsuste puhul sundühendamist ei toimu,” märkis Pikamäe. Ta rõhutas, et sundliitmise puhul peab valitsus välja tooma argumendid, miks ta ühe või teise otsuse teeb.



Riigikohus ei nõustunud nende omavalitsuste väidetega, kes leidsid, et haldusreformi seadus on liiga jäik ja erandeid on vähe. Samas tõdes riigikohus, et haldusreformi seaduses ette nähtud tähtajad on küll lühikesed, ent ei ole ebapiisavad selleks, et omavalitsusüksused saaksid teha ühinemise jaoks vajalikud toimingud ja otsustused, sealhulgas volikogude 2017. aasta kohalike valimistega seotud toimingud.



Pöide ootab ära valitsuse otsuse



Riigikohtule esitasid taotluse kontrollida haldusreformi seaduse põhiseadusele vastavust 26 kohalikku omavalitsust, kes olid seisukohal, et seadus rikub kohalikule omavalitsusele põhiseadusega ette nähtud tagatisi. Teiste seas tegid riigikohtule taotluse ka Leisi ja Pöide vald.



Kui Leisi on Saaremaa suurvalla ühinemislepingule alla kirjutanud, siis Pöide keeldus läbirääkimistel osalemast, mis tähendab, et valda ootab haldusreformi seaduse järgi ees sundliitmine.



Pöide vallavolikogu esimehel Marina Treimal oli hea meel, et võrdõiguslikkuse printsiip ühinemisega seotud kulutuste osas on vastuolus ja vaadatakse uuesti üle. “Omavalitsustel on õigus oma arvamusele ja sellest tulenevalt ei ole mingeid sanktsioone, see on demokraatlikus ühiskonnas positiivne uudis,” lausus Treima.



“Kui meid sundliidetakse suurvallaga ja erandit ei tehta, siis suurvald ei kaota, vaid saab sama summa mis need, kes vabatahtlikult ühinevad,” lisas Treima.



Võis ette arvata



Samas tegi teda kurvaks, et riigikohus ei pidanud omavalitsuste sundliitmist põhiseadusega vastuolus olevaks.



“Kahju, et ei suudeta haldusreformi sellisel moel läbi viia, et oleksid loodud eeldused, millega omavalitsused oleksid vabatahtlikult kaasa tulnud,” ohkas Treima.



Treima sõnul põhjendab Pöide vald oma seisukohta pärast valitsuse poolt tehtud sundliitmise otsust, milleks vallal on aega kolm kuud.



Leisi vallavolikogu esimehe Andrus Kandimaa sõnul võis arvata, et riigikohus midagi eriti muutma ei hakka, mistõttu võttis ka Leisi vastu otsuse liikuda Saaremaa ühendvalla suunas.



“Pärast uue valitsuskoalitsiooni tekkimist saime siit ja sealt infot, et midagi eriti ei muudeta, mis on ka loogiline. Imelik, kui uues koalitsioonis oleks asjast loobutud,” ütles Kandimaa.



Pöide ja Leisi otsustasid haldusreformi seadusega riigikohtusse minna, kuna nende arvates ei olnud seaduses põhjendatud ühinevatele omavalitsustele esitatav 5000 elaniku miinimumnõue. Nende jaoks jäi arusaamatuks, kuidas just sellise arvu elanike juures suudab omavalitsus tagada haldussuutlikkuse.



Riigihalduse minister Mihhail Korb ei usu, et neid valdu, mille puhul saab sundliitmise korral rääkida rohkem kui 100 000 euro maksmisest ühinemiskulude katteks, palju tuleb. Tema teada on näiteks kahe valla liitumisel jäänud kulude summa 30 000 euro kanti.



Kohe sundliitmiseks siiski ei lähe



Haldusreformi käigus omavalitsustele erandite tegemisest on Korbi sõnul veel vara rääkida, sest vabatahtlik ühinemisprotsess alles käib. Uuel aastal kohe nende valdade, kes vabatahtlike ühinemisläbirääkimistega ei ole liitunud, sundliitmiseks ei lähe. 10. jaanuariks annavad rahandusministeeriumi piirkondlikud komisjonid ülevaate haldusreformi senisest seisust.



