Uudised

Salme kooli direktori kohused võtab üle Tiia Kobin

Kolmapäev, 21. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 21. detsember 2016. Tiia Kobin. FOTO: Valmar Voolaid Salme põhikooli direktori kohusetäitjaks saab uuest aastast kuni konkursiga direktori leidmiseni kunstiõpetuse ja tütarlaste tööõpetuse õpetaja Tiia Kobin (pildil).



Tema kandidatuuri pakkusid välja kooli õpetajad ise.



“Võtsin küll natuke aega järele mõelda, aga ettepanek mulle tehti. Peab olema, et kogu kollektiiv mind toetab. Kuna me kõik oleme juhtunust niivõrd “katki”, vajame toibumiseks aega,” ütles Kobin Meie Maale, lubades selle nimel tegutseda, et kooli hea maine taastada.



Lisaks kunsti ja tütarlaste tööõpetuse õpetajale on ta 6. klassi klassijuhataja.

Kobin ei osanud veel öelda, kas endise direktori Marika Pütsepa kooli naasmine matemaatikaõpetajana võiks kõne alla tulla.



“Kui lapsevanemad teda kõvasti toetavad, siis püüan selle poole samme astuda küll ja hakata läbirääkimisi pidama. Kool on eelkõige laste jaoks ja lapsed peavad olema rahul,” lubas Kobin.



Üheks tema tingimuseks direktori kohusetäitja vastutuse võtmisel on, et kõik toimunu jääb seljataha ja tuleb targemana edasi minna. Tema kandidatuuri pakkusid välja kooli õpetajad ise.“Võtsin küll natuke aega järele mõelda, aga ettepanek mulle tehti. Peab olema, et kogu kollektiiv mind toetab. Kuna me kõik oleme juhtunust niivõrd “katki”, vajame toibumiseks aega,” ütles Kobin Meie Maale, lubades selle nimel tegutseda, et kooli hea maine taastada.Lisaks kunsti ja tütarlaste tööõpetuse õpetajale on ta 6. klassi klassijuhataja.Kobin ei osanud veel öelda, kas endise direktori Marika Pütsepa kooli naasmine matemaatikaõpetajana võiks kõne alla tulla.“Kui lapsevanemad teda kõvasti toetavad, siis püüan selle poole samme astuda küll ja hakata läbirääkimisi pidama. Kool on eelkõige laste jaoks ja lapsed peavad olema rahul,” lubas Kobin.Üheks tema tingimuseks direktori kohusetäitja vastutuse võtmisel on, et kõik toimunu jääb seljataha ja tuleb targemana edasi minna.

Veel artikleid samast teemast »