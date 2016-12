Uudised

Jõuluaeg on käima läinud ja pakke liigub rohkesti

Kolmapäev, 21. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 21. detsember 2016. Eile sai Itella Estonia OÜ Kuressaare Selveri esindusest paki kätte Marek Rand, kellele otsis selle kärmelt karbist välja hooajaline teenindaja Maria Lember (paremal). FOTO: Valmar Voolaid Nagu arvata võib, on enne jõule paari nädala jooksul kõigil pakivedajatel käed-jalad tööd täis. Samuti pole tänapäeval kadunud traditsioon paberkaarte saata.



Eile oli oma elukaaslase pakile Kuressaare Selveri esindusse järele tulnud Marek Rand, kes tõdes, et pakke tellivad nad üsna tihedalt.



Ta nentis, et praegu on küll kingihooaeg, aga muidu tellib nende pere põhiliselt lapsele riideid ja muid kaupu, mida saab e-poest soodsamalt kui kohapealt. “Sedasi on lihtsam ja tellides on valik laiem ka,” lisas Marek.



Priit postitas eile pärastlõunal kuut pakki Kuressaare Kihelkonna mnt Itella SmartPOST-i automaadist mandri sugulastele jõulukingiks. Ise ta muidu väga ei saada midagi, aga e-poest tellib üsna tihedalt.



“Sõidan mootorrattaga ja internetipoest saab ikka soodsamaid diile kui kohalikest poodidest,” tunnistas mees.



Itella Estonia OÜ Selveri hooajaline teenindaja Maria Lember ütles, et päris palju rahvast käib oma saadetistel järel hommikuti, kui just on teated laiali saadetud. Samuti on lõunaajal klienditeenindajatel käed-jalad tööd täis.

Traditsioonid püsivad



Itella Estonia OÜ müügi- ja turundusjuht Alice Vergi rõhutas, et firma väärtustab oma kliente ning on seetõttu otsustanud palgata suure hulga hooajalisi klienditeenindajaid üle Eesti.



“Organiseerime vastavalt täituvuse prognoosile klienditeenindajaid pakke jagama, et me ei murraks kliendile antud tarnelubadust,” rõhutas Vergi.



Kokku aitab tipphooajal paari kuu vältel umbes 20 asukohas 80 abilist. Sel nädalal on klienditeenindajad 43 asukohas. Kuressaare kahe pakiautomaadi juures aitab pakke väljastada neli klienditeenindajat.



Vergi tõdes, et enne pühi on kliendid aktiivsemad tellima pigem nädala alguses, nädalavahetusel ollakse perega ja jagatakse e-poodidest tellitud kinke.



Omniva kommunikatsioonispetsialist Mattias Kaiv kinnitas samuti, et kahe jõulueelse nädalaga on kätte jõudnud kõige tihedam pakisaatmise aeg.



“Seni pole Saaremaal veel lisateenindajat vaja läinud, kuigi pakiautomaat on sellegi poolest ääreni täis. Samuti on töö üsna kiireks muutunud ka Saaremaa kulleritel ning Kuressaare postkontoris,” nentis ta.



Huvitaval kombel on Kaivu sõnul pakkide rohkuselt tihedaim teisipäev, ülejäänud argipäevad on omavahel üsnagi võrdsed ja nädalavahetustel liigub pakke pisut vähem.



“Jõulueelsetel päevadel vahendab Omniva üle Eesti mitukümmend tuhat pakki ning umbes 100 000 kirja päevas,” lisas ta.



Kuigi võiks arvata, et internetiajastul enam paberkandjal jõulusoove ei saadeta, kinnitavad Kuressaare postkontori teenindajad, et see kohe kindlasti nii ei ole. Nimelt läheb neil jõulupühade ajal eelneva kogemuse põhjal müüki vähemalt neli-viis tuhat postkaarti.



“Jõulukaartide saatmine on väga populaarne. Kui kogu aasta jooksul saadetakse umbes kaks miljonit eraisiku kirja, on neist umbes pooled postitatud detsembri jooksul,” lisas Kaiv.



Kolmas võimalus



Taimi Kaarma piirkonnast valis ja saatis eile Kuressaare postkontorist hulganisti postkaarte teele.



“Vahepeal me ei saatnud neid nii palju, aga viimastel aastatel läheb rohkem kaarte laiali,” lausus ta.



“Eks see on ikka selline soojem ja mõnusam tunne küll kaarti saada. Telefonisõnumi vaatad korra üle, aga pühadekaardid paned ikka mõneks päevaks lauale vaadata,” selgitas Taimi, lisades, et eriti tore on näha uhkeid veneaegseid kaarte – tulevad meelde ajad, mil sai neid tema sõnul ikka kümnete kaupa saadetud.



Samas aga ütles üks härrasmees, et tema on juba kaks aastat tagasi läinud üle Cargobus OÜ teenustele.



“Neil on palju mugavam ja odavam teenus. Saab tellida kas koju või pakipunkti,” selgitas ta, lisades, et karbindus tekitab segadust ja võtab ka rohkem aega.



Cargobusi pakipunktid on Kuressaare bussijaamas, Orissaares, Kihelkonnal ja Muhus Liival. Lisaks rõhutas härra, et Omnivas on ta eriti pettunud, sest mida aeg edasi, seda kehvemaks ja pikaajalisemaks on tarned muutunud.



“Päris kadunud mul asju pole, aga üks kiri oli peaaegu kuu aega kuhugi kadunud. Lõpuks, kui kirja kätte sain, oli tähtaeg läbi,” oli mees nördinud.



“Eesti Postis aina tehakse reforme ja kaotatakse sidejaoskondi, aga asi ei lähe selle tagajärjel mitte paremaks,” oli ta kindel. Eile oli oma elukaaslase pakile Kuressaare Selveri esindusse järele tulnud Marek Rand, kes tõdes, et pakke tellivad nad üsna tihedalt.Ta nentis, et praegu on küll kingihooaeg, aga muidu tellib nende pere põhiliselt lapsele riideid ja muid kaupu, mida saab e-poest soodsamalt kui kohapealt. “Sedasi on lihtsam ja tellides on valik laiem ka,” lisas Marek.Priit postitas eile pärastlõunal kuut pakki Kuressaare Kihelkonna mnt Itella SmartPOST-i automaadist mandri sugulastele jõulukingiks. Ise ta muidu väga ei saada midagi, aga e-poest tellib üsna tihedalt.“Sõidan mootorrattaga ja internetipoest saab ikka soodsamaid diile kui kohalikest poodidest,” tunnistas mees.Itella Estonia OÜ Selveri hooajaline teenindaja Maria Lember ütles, et päris palju rahvast käib oma saadetistel järel hommikuti, kui just on teated laiali saadetud. Samuti on lõunaajal klienditeenindajatel käed-jalad tööd täis.Traditsioonid püsivadItella Estonia OÜ müügi- ja turundusjuht Alice Vergi rõhutas, et firma väärtustab oma kliente ning on seetõttu otsustanud palgata suure hulga hooajalisi klienditeenindajaid üle Eesti.“Organiseerime vastavalt täituvuse prognoosile klienditeenindajaid pakke jagama, et me ei murraks kliendile antud tarnelubadust,” rõhutas Vergi.Kokku aitab tipphooajal paari kuu vältel umbes 20 asukohas 80 abilist. Sel nädalal on klienditeenindajad 43 asukohas. Kuressaare kahe pakiautomaadi juures aitab pakke väljastada neli klienditeenindajat.Vergi tõdes, et enne pühi on kliendid aktiivsemad tellima pigem nädala alguses, nädalavahetusel ollakse perega ja jagatakse e-poodidest tellitud kinke.Omniva kommunikatsioonispetsialist Mattias Kaiv kinnitas samuti, et kahe jõulueelse nädalaga on kätte jõudnud kõige tihedam pakisaatmise aeg.“Seni pole Saaremaal veel lisateenindajat vaja läinud, kuigi pakiautomaat on sellegi poolest ääreni täis. Samuti on töö üsna kiireks muutunud ka Saaremaa kulleritel ning Kuressaare postkontoris,” nentis ta.Huvitaval kombel on Kaivu sõnul pakkide rohkuselt tihedaim teisipäev, ülejäänud argipäevad on omavahel üsnagi võrdsed ja nädalavahetustel liigub pakke pisut vähem.“Jõulueelsetel päevadel vahendab Omniva üle Eesti mitukümmend tuhat pakki ning umbes 100 000 kirja päevas,” lisas ta.Kuigi võiks arvata, et internetiajastul enam paberkandjal jõulusoove ei saadeta, kinnitavad Kuressaare postkontori teenindajad, et see kohe kindlasti nii ei ole. Nimelt läheb neil jõulupühade ajal eelneva kogemuse põhjal müüki vähemalt neli-viis tuhat postkaarti.“Jõulukaartide saatmine on väga populaarne. Kui kogu aasta jooksul saadetakse umbes kaks miljonit eraisiku kirja, on neist umbes pooled postitatud detsembri jooksul,” lisas Kaiv.Taimi Kaarma piirkonnast valis ja saatis eile Kuressaare postkontorist hulganisti postkaarte teele.“Vahepeal me ei saatnud neid nii palju, aga viimastel aastatel läheb rohkem kaarte laiali,” lausus ta.“Eks see on ikka selline soojem ja mõnusam tunne küll kaarti saada. Telefonisõnumi vaatad korra üle, aga pühadekaardid paned ikka mõneks päevaks lauale vaadata,” selgitas Taimi, lisades, et eriti tore on näha uhkeid veneaegseid kaarte – tulevad meelde ajad, mil sai neid tema sõnul ikka kümnete kaupa saadetud.Samas aga ütles üks härrasmees, et tema on juba kaks aastat tagasi läinud üle Cargobus OÜ teenustele.“Neil on palju mugavam ja odavam teenus. Saab tellida kas koju või pakipunkti,” selgitas ta, lisades, et karbindus tekitab segadust ja võtab ka rohkem aega.Cargobusi pakipunktid on Kuressaare bussijaamas, Orissaares, Kihelkonnal ja Muhus Liival. Lisaks rõhutas härra, et Omnivas on ta eriti pettunud, sest mida aeg edasi, seda kehvemaks ja pikaajalisemaks on tarned muutunud.“Päris kadunud mul asju pole, aga üks kiri oli peaaegu kuu aega kuhugi kadunud. Lõpuks, kui kirja kätte sain, oli tähtaeg läbi,” oli mees nördinud.“Eesti Postis aina tehakse reforme ja kaotatakse sidejaoskondi, aga asi ei lähe selle tagajärjel mitte paremaks,” oli ta kindel.

Veel artikleid samast teemast »