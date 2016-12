Uudised

Uuest aastast tuleb saarele uus preester

Kolmapäev, 21. detsember 2016.



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 21. detsember 2016. Preester Roland Tõnisson ehk isa Roman tuli Kuressaarde Soomest, aga siirdub nüüd Eesti kaitseväe tegevteenistusse. Foto: Valmar Voolaid. Preester Kristoforos Parts (väiksel pildil) on andnud nõusoleku asuda Saaremaa kogudusi teenima. FOTO: EAÕK Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) preester Roland Tõnisson lahkub Saaremaalt ning naaseb uue aasta alguses Eesti kaitseväe tegevteenistusse, kus ta teenis luterliku vaimulikuna aastatel 1997–2004.



“Kaitseväe kaplaniteenistus tegi mulle ettepaneku asuda Tapal paiknevas 1. jalaväebrigaadis vabanenud vanemkaplani kohale ning kui ettevalmistavad protsessid on läbitud, alustan teenistust eeldatavasti järgmise aasta veebruaris,” ütles Tõnisson Meie Maale.



“See ei tähenda tõusu karjääriredelil, vaid lihtsalt teenistuse viisi muutumist. Tapal asuvad mitmed väeosad ning sinna saabuvad liitlaste üksused. Nende vaimulik teenimine ja teiste vaimulike töö koordineerimine ongi brigaadikaplani kohus.”



Oluline periood



Alates 2014. aastast on Roland Tõnisson teeninud Kuressaare Püha Nikolai, Lümanda Issandamuutmise, Piila Peaingel Miikaeli ja Ööriku Püha Kolmainu koguduses. 2015. aastal lisandusid Mustjala Prohvet Eeliase kogudus ja Reomäe Apostel Andrease kogudus.



Tema enese sõnul on Saaremaal teenitud kaks aastat olnud ajaliselt küll lühike periood, ent siiski äärmiselt huvitav ja oluline vaimuliku ameti seisukohast.



“Koguduse töötegijad on olnud vist küll parimad kaastöötajad, kes mul on kunagi olnud. See on öeldud ilma igasuguse ülepingutuse ja meelitamiseta. Nende kohusetunne ja armastus koguduse vastu on olnud mullegi eeskujuks. Õnneks ei ole meie lahkuminek lõplik. Jään edaspidigi Pärnu-Saare piiskopkonna vaimulikuks, nii et olen ka tulevikus Saaremaal teenimas.”



Eelpool nimetatud koguduste teenimise ettepanek on tehtud Pärnu piiskopliku ehk katedraalkoguduse teisele preestrile Kristoforos (Kristo) Partsile.



“Tema on õppinud ortodoksset teoloogiat Kreekas ning on meie kiriku üks haritumaid vaimulikke,” kirjeldas Tõnisson mantlipärijat.



“Pealegi ei ole ta kuressaarlastele võõras inimene. Usun, et peagi saab nii koguduserahval kui lehelugejatel olema võimalus isa Kristoforosega lähemalt tuttavaks saada.”



Saaremaa juured



Kristoforos Parts selgitas Meie Maale preestrite vahetuse reglementi. Esmalt annab EAÕK Pärnu ja Saare piiskop välja vastava korralduse, mille järgi vabastab ametist ühe ja määrab sellele kohale teise preestri. Preestrite vahetuse korralduse saab EAÕK kirikuvalitsus, kes selle kinnitab või tagasi lükkab.



“Mina olen oma nõusoleku asuda Saaremaa kogukondi teenima andnud, aga midagi kindlat veel ei ole,” lisas ta. “Ka pole paigas, mis päevast mind määratakse. Oletatavasti jaanuarikuu sees, aga võib-olla ka 1. veebruarist. Aasta algus toob selgust.”



