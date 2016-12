Uudised

Raamatuid oodatakse tagasi viivisevabalt

Kolmapäev, 21. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 21. detsember 2016. Esmaspäevast 30. detsembrini vältab Saare maakonna keskraamatukogus kampaania, mille jooksul saab raamatuid tagastada viivisevabalt.



Saare maakonna keskraamatukogu teenindusosakonna juhataja Ivi Veskimäe andis teada, et eilse päeva seisuga oli õigeks ajaks tagastamata 1773 raamatut. “Kõige kauemaks kätte jäänud raamatuid on kaks – “Konn ja talv” ning “Limpa ja mereröövlid”, mis on laenutatud 2. jaanuaril 2008.



Viivisevaba perioodi esimestel päevadel ei ole Veskimäe sõnul väga suurt entusiasmi näha olnud. “Paljud tulevad jõuludeks koju ja loodame, et just pärast jõule saame me rohkem seni tagastamata raamatuid tagasi,” sõnas naine lootusrikkalt.



Sel aastal on toomata palju kohustuslikku kirjandust, keeleõpikuid ning esoteerikat. 1773 raamatust on lasteosakonnale võlgu 218 lugejat, kelle käes on 357 raamatut.



Kõige pikemalt käes olnud raamat, mis nüüd raamatukogus tagasi on, toodi eile ehk 399 päeva tähtajast hiljem.



“Lugejad võiksid aktiivsemalt seda võimalust praegu kasutada, aga on alles teine päev ja loodame, et olukord paraneb,” sõnas Veskimäe.

Eelmisel aastal oodati raamatukogus ka paremat tulemust, aga Veskimäe sõnul nuriseda ei saa, sest siis tagastati nii mõnigi raamat, mis oli üle 1000 päeva inimese käes olnud.



“Enamjaolt tuleb rohkem raamatuid tagasi ikka perioodi lõpus, sest selleks ajaks on info juba paremini liikuma hakanud,” tõdes ta.



Sel korral anti kampaaniast teada juba novembris nii sotsiaalmeedia, kodulehe kui e-maili teel. Samas nentis Veskimäe, et kellel pole raamatukogule e-posti aadressi antud, neile ei saa üle aja veninud laenutust meelde tuletada.



