Uudised

Uusaastaööl lastakse linnas õhku 4000 eurot

Kolmapäev, 21. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 21. detsember 2016. Eilsel istungil andis linnavalitsus loa OÜ-le Tulekild Ilutulestikud aastavahetuse ilutulestiku korraldamiseks Kuressaare turu territooriumil.



Linn panustab ilutulestiku jaoks 2000 eurot. OÜ Tulekild Ilutulestikud on lubanud sama summa väärtuses omapoolse lisapanuse. Ilutulestik läheb kokku maksma 4000 eurot.



Ilutulestiku nimi on tänavu “Tulevaatemängude suur esitlus”. Sellesse on põimitud väga erinevaid ja ka täiesti uudseid pürotehnilisi efekte. Kuus minutit kestvasse kavasse mahub 3199 lasku.



Eelmisel aastal kandis ilutulestiku kava pealkirja “Talveöö suurejooneline muinasjutt” ja selles kasutati 2523 pürotehnilist efekti.



Kava kestis samuti kuus minutit, töövõtulepingus oli selleks ette nähtud 1800 eurot. OÜ Tulekild Teenused sponsoreeris ilutulestikku iga linna poolt tasutud euro kohta 0,50 euroga. Linn panustab ilutulestiku jaoks 2000 eurot. OÜ Tulekild Ilutulestikud on lubanud sama summa väärtuses omapoolse lisapanuse. Ilutulestik läheb kokku maksma 4000 eurot.Ilutulestiku nimi on tänavu “Tulevaatemängude suur esitlus”. Sellesse on põimitud väga erinevaid ja ka täiesti uudseid pürotehnilisi efekte. Kuus minutit kestvasse kavasse mahub 3199 lasku.Eelmisel aastal kandis ilutulestiku kava pealkirja “Talveöö suurejooneline muinasjutt” ja selles kasutati 2523 pürotehnilist efekti.Kava kestis samuti kuus minutit, töövõtulepingus oli selleks ette nähtud 1800 eurot. OÜ Tulekild Teenused sponsoreeris ilutulestikku iga linna poolt tasutud euro kohta 0,50 euroga.

Veel artikleid samast teemast »