Uudised

Leisi perearstikeskus kolib vallamajja

Kolmapäev, 21. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 21. detsember 2016. Vastavalt Leisi valla arengukavale tuleb 2018. aastal Leisi perearstipunktile ehitada uued ruumid. Volikogu otsustas eile, et perearstikeskus kolib vallamajja.



Kuressaare perearstikeskuse ruumide ümberehitamise raames on selle filiaalina Leisi perearstipunkti ruumide kaasajastamiseks otsustatud eraldada kuni 60 000 eurot toetusraha.



Praegu asub perearstipunkt Leisi alevikus Karja tn 2 ridaelamus, aga need ruumid ei vasta terviseameti kehtestatud nõuetele – vastuvõturuumid on liiga väikesed ja protseduuriruumi ei ole.



Võimaliku uue asukohana pakuti välja ka koolimaja, kuid see oleks vähendanud koolimaja võimaluste kasutamist koolilaste jaoks.



“Pooles ulatuses oleks tulnud ujula ees olev suur fuajee teha ooteruumiks, kuid protseduuriruum oleks siiski jäänud poole väiksemaks, kui normid ette näevad,“ ütles Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep. Samuti ei rääkinud koolimaja kasuks kõrge platvorm, mis oleks nõudnud väga pikka kaldteed jms.



“Kõige sobilikum, ratsionaalsem ja odavam on vallamaja. Pärast reformi jääb siin ju osa ruume tühjaks,“ tõdes vallavanem.



Pärast valdade liitmist jääb Leisi vallamajja 2–4 töötajaga teeninduspunkt, mistõttu vabaneb osa 1. korruse ruume. Kolimine on plaanis 2018. aasta teises kvartalis. Kuressaare perearstikeskuse ruumide ümberehitamise raames on selle filiaalina Leisi perearstipunkti ruumide kaasajastamiseks otsustatud eraldada kuni 60 000 eurot toetusraha.Praegu asub perearstipunkt Leisi alevikus Karja tn 2 ridaelamus, aga need ruumid ei vasta terviseameti kehtestatud nõuetele – vastuvõturuumid on liiga väikesed ja protseduuriruumi ei ole.Võimaliku uue asukohana pakuti välja ka koolimaja, kuid see oleks vähendanud koolimaja võimaluste kasutamist koolilaste jaoks.“Pooles ulatuses oleks tulnud ujula ees olev suur fuajee teha ooteruumiks, kuid protseduuriruum oleks siiski jäänud poole väiksemaks, kui normid ette näevad,“ ütles Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep. Samuti ei rääkinud koolimaja kasuks kõrge platvorm, mis oleks nõudnud väga pikka kaldteed jms.“Kõige sobilikum, ratsionaalsem ja odavam on vallamaja. Pärast reformi jääb siin ju osa ruume tühjaks,“ tõdes vallavanem.Pärast valdade liitmist jääb Leisi vallamajja 2–4 töötajaga teeninduspunkt, mistõttu vabaneb osa 1. korruse ruume. Kolimine on plaanis 2018. aasta teises kvartalis.

Veel artikleid samast teemast »