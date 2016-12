Uudised

Lionsite kuusemüük läks hooga lahti

Teisipäev, 20. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 20. detsember 2016. Katrin Keso-Vares soetas kuuse LC Kuressaare presidendilt Mati Leisilt lapselapse rõõmuks. Foto: Valmar Voolaid Eile algas Kuressaares pritsumaja taga traditsiooniline heategevuslik kuusemüük, mis jätkub täna. Juba esimese poole tunniga müüdi mitukümmend kuuske ja sagimist jõulupuude ümber jagus.



Kuusemeetri eest küsitakse heategevusmüügil 10 eurot. Puud on pärit Järise kandi metsast. Kõige väiksemad on alla meetri ja kõige suuremad 3–3,5 meetrit. Sarnast heategevusmüüki on tehtud juba umbes 15 aastat.



“Puid tuuakse juurde kogu aeg. Keegi ilma ei jää. Jätkub kindlasti teisipäeva õhtuni,“ ütles LC Kuressaare president Mati Leis. Puid käis metsas toomas 13 meest. Müüki tehakse vahetustega ja vabatahtlikena lööb kaasa ligi paarkümmend klubi liiget.



“Kuusemüügiraha läheb meie üldisesse heategevuskassasse ja sealt vastavalt taotlustele me jagame seda,“ rääkis Leis.



Eile oli kuuske ostmas ka Katrin Keso-Vares, kes pole juba aastaid kuuske koju viinud.



“Lapselaps helistas ja ütles, et, vanaema, ma tulen sulle külla, aga kuusk peab ka olema. Ja siis ma tulingi kuuske tooma,“ rääkis Katrin. Heategevusmüügilt soetas ta kuuse töökaaslase soovitusel.



Esimest korda oli heategevusmüügilt jõulupuud soetamas ka Heidi Madisson-Ruttu.



"Oleme palju metsast ise toonud ja kodus on ka kunstkuusk, aga seekord mõtlesime, et võiks ikka päris kuuse lõhna ka olla," rääkis Heidi. Ostukohaks valis ta teadlikult heategevusmüügi, et enne jõule ka väike heategu teha.

