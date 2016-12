Uudised

Supiköök tõi jõulutunde

Teisipäev, 20. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 20. detsember 2016. FOTO: Valmar Voolaid Eile avasid Kuressaare gümnaasiumi õpilased taas heategevusliku supiköögi, kus pakuti hernesuppi, leiba, teed, mandariine, komme ja piparkooke.



Sel aastal korraldas üritust 12. klass ja seda juba kolmandat aastat järjest. Tuleval aastal võtavad traditsioonilise ürituse enda vedada praegused 10. klassi õpilased, kes ettevõtmise korraldamist kõrvalt jälgisid.



“Sellele eelnes pikka eeltöö – sponsorite otsimine, supi valmistamine kooli poolt, materjal, avaliku ürituse luba jms. Meil olid kiired ajad, eriti viimased paar-kolm nädalat,” rääkis 12. klassi õpilane Maris Bachman. Ta tõdes, et on väga meeldiv tunne teha midagi head ja luua jõulutunnet.



“See on mõeldud kõigile, kuid eelkõige neile, kes seda kõige rohkem vajavad,” ütles Maris.



