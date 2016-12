Uudised

Ristitud Leiger suundub peagi tööle

Teisipäev, 20. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 20. detsember 2016. Leiger sai esimesel katsel ristitud kapten Viktor Rohtla (vasakul) ja ristiema Helgi Põllo poolt. Paremal Leigri Eestisse toonud Hanno Naaber. FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees Eile ristiti Tallinna Vanasadamas mandri ja suursaarte vahel teenindama hakkav esimene uus parvlaev. Hiiumaa mütoloogilise kangelase järgi nime saanud Leigri ristiemaks valiti Hiiumaa Muuseumi teadusdirektor Helgi Põllo.



TS Laevade turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro ütles, et neljale parvlaevale paluti ristiemakandidaadid esitada Hiiumaa ja Saaremaa maavanemal, kes kumbki käisid välja kaks nime.



Kõik isikud on Arro sõnul valitud ja Tõllu ristiema teab samuti oma tulevast vastutusrikast ülesannet. Avalikuks tehakse kõik naised siis, kui vastav alus Eestisse jõuab.



Parvlaev Leiger hakkab reisijaid teenindama Rohuküla-Heltermaa vahel ja asub liinile hiljemalt neljapäeval.



