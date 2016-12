Uudised

Kabaree kogus kopsaka toetuse

Teisipäev, 20. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 20. detsember 2016. Eilse seisuga oli Hooandjas SÜG-i kabaree tarvis kogutud juba 1340 eurot, mis ületas seatud eesmärgi 440 euro võrra.



Projektile on aega hoogu anda veel kaks päeva. Õpilased ise on toetuse üle väga õnnelikud.



“See tuli meile üllatusena. Alguses ei tahtnud väga minna, saime suhteliselt vaevaliselt kokku 200 eurot. Järsku ühel ööl oli keegi pannud üle 200 euro meile sinna ja ühe päevaga oli juba üle 1000 koos. See tuli väga järsku. Kõik koolid olid väga hämmastunud,” rääkis Saaremaa ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilane Pille Ülem.



Ta tõdes, et iga sent kulub kindlasti ära. Näiteks on nad kulutanud kostüümide peale rohkem, kui esialgu arvati.



Kui kõik tellitud asjad on kinni makstud, kasutavad noored raha paremate valgusefektide peale ja erinevate esinemiste transpordikulude katteks.



Esietendus ootab



Pille sõnas, et proovid lähevad hästi. Kaks etenduse läbimängu on juba toimunud ja möödunud nädala lõpul esineti väiksema grupiga juba ka ühel jõulupeol.



22. detsembril on esimene esinemine õpetajatele, 13. jaanuaril kogu kooliperele.



Pille tõdes, et esinemiste lähenemisega tõuseb ka pinge, kuid ajalises mõttes ollakse graafikus.



