Uudised

UUS! Vallajuht Poopuu koolijamast: lahendust tagataskust ei võta

Esmaspäev, 19. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Esmaspäev, 19. detsember 2016. Salme vallavanema Kalmer Poopuu sõnul arutatakse valla esindajate ja hoolekogu liikmetega kooli tulevikku lähiajal. FOTO: Valmar Voolaid Hariduspsühholoogi ja Tartu ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja Tiia Listeri sõnul kahjustab Salme kooli õpetajate kollektiivis tekkinud konflikt kogu Saaremaa mainet.



Lister ütles Meie Maale, et niimoodi nagu tehti Salme kooli direktori Marika Pütsepaga (Salme vallavanem Kalmer Poopuu lõpetas temaga töölepingu – toim), konflikte ei lahendata. Kui osapoolte seas, koolis ja kogukonnas, ei leidu inimest, kes oleks suuteline rahulikult protsessi juhtima, tuleks inimene leida väljastpoolt kogukonda ning vaja oleks neutraalset abi.



“See situatsioon kahjustab inimesi, kooli mainet ja ka Saaremaa mainet. Siiani on tegemist olnud väga hea kooliga,” leidis Lister.



Meie Maa varem ilmunud artiklile kirjutatud veebikommentaaris küsitakse, et kui õpetajate hulgas oleks tehtud salajane hääletus nagu demokraatias kombeks, kuidas siis oleksid hääled jagunenud? “Hääletanutel polnuks vaja olnud hirmu tunda ja hääletada saanuks südame järgi,” pakkus kommenteerija.



Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters pidas oluliseks asjad Salme põhikooli kollektiivis ära klaarida ja selgeks rääkida. See on vallavanema ülesanne.



“Kui nüüd veel midagi vinduma jääb, tuleb see koolile küll kahjuks, sest inimsuhted on keerulised,” tõdes Peeters.



Lahendamata probleemi ei ole



Salme vallavanema Kalmer Poopuu sõnul leiab kohtumine valla esindajate ja hoolekogu liikmetega alles ees, teemaks mis saab edasi. Pütsep ei olnud Salme koolis mitte ainus, kes matemaatikatunde andis.



“Tema andis osaliselt tunde. Õpetajate asendamise ja valiku otsustab nii kaua, kui direktorit pole, õppealajuhataja,” väitis Poopuu.



Tegemist ei ole ühe-kahe õpetaja küsimusega. Anonüümne küsitlus, milles vastas 16 õpetajat, näitas, et enamus tunnistas probleeme, mis esinesid vallale seitsme õpetaja allkirjaga saadetud pöördumises.



“Probleemi lahendamiseks ei olnud mõistlik, et pärast eraldi õpetajatega vestlemist sõimab juht kogu kollektiivi ees inimest, kellega on konflikt. See on minu hinnang,” lausus vallavanem. Tegemist on tema arvates tööandjale mittesobiva käitumisega.



Meie Maa püüdis Salme vallavanemale selgitada, et olukord Salme koolis võib mõjuda kooli mainele kahjustavalt, mistõttu võivad lapsevanemad hakata mõtlema, kas viia oma laps üldse teise kooli.



Hinded välja pandud



“Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest valib lapsevanem ise oma lapsele kooli. Probleemi lahendamisega praegu tegeldakse. Ega mul ei ole lahendus kohe tagataskust võtta. Lahendamatuid olukordi ei ole. Iga konflikt tuleb ükskord lahendada,” selgitas Poopuu.



Salme põhikooli õppealajuhataja Marina Maasiku kinnitusel pani matemaatika poolaasta hinded Marika Pütsep läinud reedel, oma viimasel tööpäeval välja.



“Sel nädalal toimuvad koolis traditsioonilised jõulupeo-eelsed proovid, jõululaat, päkapikuturniir – nii nagu tavaliselt igal aastal detsembris. Neljapäeval on kooli jõulupidu,” loetles Maasik. Küsimusele, kas ta on ise nõus direktori ülesandeid täitma, Meie Maa vastust ei saanud.



Toimetusele jõudnud info kohaselt korjatakse lastevanemate seas allkirju toetamaks Marika Pütsepa jätkamist koolis vähemalt matemaatikaõpetajana.



Ka tema poole on selles osas pöördutud. “Minu käest on küsitud, kas ma olen nõus. Ma ei ole niimoodi nõus, et kuu aega ja nägemist,” ütles Pütsep.



Mis on tema kui kooli direktoriga töölepingu lõpetamise põhjus, ei ole ta siiani aru saanud.



“Ma jäin kusagil ette. Miks, kes seda teab? Mina olen küll ära läinud, aga asi pole ikka ära lõppenud,” viitas Pütsep jätkuvatele konfliktidele Salme koolis. Lister ütles Meie Maale, et niimoodi nagu tehti Salme kooli direktori Marika Pütsepaga (Salme vallavanem Kalmer Poopuu lõpetas temaga töölepingu – toim), konflikte ei lahendata. Kui osapoolte seas, koolis ja kogukonnas, ei leidu inimest, kes oleks suuteline rahulikult protsessi juhtima, tuleks inimene leida väljastpoolt kogukonda ning vaja oleks neutraalset abi.“See situatsioon kahjustab inimesi, kooli mainet ja ka Saaremaa mainet. Siiani on tegemist olnud väga hea kooliga,” leidis Lister.Meie Maa varem ilmunud artiklile kirjutatud veebikommentaaris küsitakse, et kui õpetajate hulgas oleks tehtud salajane hääletus nagu demokraatias kombeks, kuidas siis oleksid hääled jagunenud? “Hääletanutel polnuks vaja olnud hirmu tunda ja hääletada saanuks südame järgi,” pakkus kommenteerija.Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters pidas oluliseks asjad Salme põhikooli kollektiivis ära klaarida ja selgeks rääkida. See on vallavanema ülesanne.“Kui nüüd veel midagi vinduma jääb, tuleb see koolile küll kahjuks, sest inimsuhted on keerulised,” tõdes Peeters.Salme vallavanema Kalmer Poopuu sõnul leiab kohtumine valla esindajate ja hoolekogu liikmetega alles ees, teemaks mis saab edasi. Pütsep ei olnud Salme koolis mitte ainus, kes matemaatikatunde andis.“Tema andis osaliselt tunde. Õpetajate asendamise ja valiku otsustab nii kaua, kui direktorit pole, õppealajuhataja,” väitis Poopuu.Tegemist ei ole ühe-kahe õpetaja küsimusega. Anonüümne küsitlus, milles vastas 16 õpetajat, näitas, et enamus tunnistas probleeme, mis esinesid vallale seitsme õpetaja allkirjaga saadetud pöördumises.“Probleemi lahendamiseks ei olnud mõistlik, et pärast eraldi õpetajatega vestlemist sõimab juht kogu kollektiivi ees inimest, kellega on konflikt. See on minu hinnang,” lausus vallavanem. Tegemist on tema arvates tööandjale mittesobiva käitumisega.Meie Maa püüdis Salme vallavanemale selgitada, et olukord Salme koolis võib mõjuda kooli mainele kahjustavalt, mistõttu võivad lapsevanemad hakata mõtlema, kas viia oma laps üldse teise kooli.“Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest valib lapsevanem ise oma lapsele kooli. Probleemi lahendamisega praegu tegeldakse. Ega mul ei ole lahendus kohe tagataskust võtta. Lahendamatuid olukordi ei ole. Iga konflikt tuleb ükskord lahendada,” selgitas Poopuu.Salme põhikooli õppealajuhataja Marina Maasiku kinnitusel pani matemaatika poolaasta hinded Marika Pütsep läinud reedel, oma viimasel tööpäeval välja.“Sel nädalal toimuvad koolis traditsioonilised jõulupeo-eelsed proovid, jõululaat, päkapikuturniir – nii nagu tavaliselt igal aastal detsembris. Neljapäeval on kooli jõulupidu,” loetles Maasik. Küsimusele, kas ta on ise nõus direktori ülesandeid täitma, Meie Maa vastust ei saanud.Toimetusele jõudnud info kohaselt korjatakse lastevanemate seas allkirju toetamaks Marika Pütsepa jätkamist koolis vähemalt matemaatikaõpetajana.Ka tema poole on selles osas pöördutud. “Minu käest on küsitud, kas ma olen nõus. Ma ei ole niimoodi nõus, et kuu aega ja nägemist,” ütles Pütsep.Mis on tema kui kooli direktoriga töölepingu lõpetamise põhjus, ei ole ta siiani aru saanud.“Ma jäin kusagil ette. Miks, kes seda teab? Mina olen küll ära läinud, aga asi pole ikka ära lõppenud,” viitas Pütsep jätkuvatele konfliktidele Salme koolis.

Veel artikleid samast teemast »