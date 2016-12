Saaremaa sokud tulevad jõululaupäeval teleekraanile

Uudised

Teisipäev, 20. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 20. detsember 2016. Jõululaupäeva hommikul saab ETV kanalil näha MTÜ Saaremaailma eestvedamisel valminud dokumentaalfilmi Saaremaa sokkudest.



Dokumentaalfilm “Kuidas teha Saaremaal sokku“ räägib sellest, kuidas Saaremaal teatakse sokkusid näärisokkudena, kes jooksevad ringi uusaastaööl.



“Sokud on viguritega tegelased, kes ammustel aegadel jooksid ringi ja puksisid talvise pööripäeva paiku, et tähistada valguse võitu ja uue elu algust. See aeg on näiteks soome keeles talletunud jõuluvana nimetusse joulupukki, mis sõna-sõnalt tähendab jõulusokku,“ selgitas Saaremaailm MTÜ asutaja ja juhatuse liige Merit Karise.



Sokk on iidne, kristluse-eelne paganlik viljakuse sümbol. “Muide, kuigi paganlik seostub eestlastele ehk eelkõige Vanapaganaga, siis keeleteadlased ütlevad ka seda, et sõna võib olla eesti keelde jõudnud ladina keelest. Sõna “paganus“ tähendas külaelanikku, maameest, talupoega või teisalt midagi külale või maapiirkonnale omast,“ kirjeldas Karise, lisades, et just nii võib ka sokukommet mõista – Saaremaa külade traditsioon.



Viljakusmaagiast olulisem on tänapäeval soku roll olla külakogukonna liitja, ise-ettevõtmise ja ise oma elu huvitavaks tegemise sümbol. Nagu Metsküla sokutegija Ando Ansperi ütleb dokumentaalfilmis: “Mis aastavahetus see on, kui istud teleka ees? Tuleb välja minna ja end välja elada.“



Karise loodab, et nagu pärast esilinastust ütles üks isa oma väikestele poegadele: “Noh, kas otsime pööningult soku üles ja läheme aastavahetusel sokku jooksma?“, aitab film traditsiooni laiemalt ka sel aastavahetusel tagasi ellu äratada.



