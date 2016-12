Uudised

Pöide ooteaeg saab läbi

Teisipäev, 20. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 20. detsember 2016. Täna saab Pöide riigikohtult vastuse, kas nad saavad jääda iseseisvaks või ootab neid ees suure Saaremaa vallaga üheks sulandumine.



Pöide vallavanem Andres Hanso tõdes, et kuupäev, millal oli tagumine aeg teada anda, kas ühinetakse liitumiskõnelustega või mitte, on möödas. Samuti jõuab kohe kätte 1. jaanuar, mil liitumiskõnelused ja lepingud peavad olema alla kirjutatud. “Ega meie selle rongi peale enam mitte kuidagi moodi ei jõua,” nentis Hanso.



“Kuidas valitsus otsustab, ei tea – nad võivad ju sundliita, aga võivad jätta ka suure valla kõrvale pilootprojektina ühe väikese valla, et võrrelda toimetulekuid ja arenguid,” arvas ta lootusrikkalt.

