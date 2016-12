Uudised

Vestlus presidendiga püstitas rekordi

Esmaspäev, 19. detsember 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 19. detsember 2016. Laupäeval Meie Maas ilmunud Mart Soidro ja Andrus Kivirähki vestlus president Kersti Kaljulaidiga püstitas meie veebiküljel meiemaa.ee aastate lugemisrekordi.



“Olen Meie Maas töötanud veidi üle viie ja poole aasta ning jälginud kogu selle aja väga tähelepanelikult lugejanumbreid veebikeskkonnas. Kersti Kaljulaidi vestlust kahe kange kirjamehega oli pühapäevaks Meie Maa veebis lugenud tublisti üle 30 000 inimese, mis on kõigi nende aastate rekord,” ütles peatoimetaja Veiko Visnapuu.



Kuna tänase paberlehe trükkimineku ajal tuli lugejaid aina juurde, siis võib arvata, et lõplik lugejanumber kasvab veel mitme tuhande võrra.



“Rõõmustav, et ka president jagas laupäeva hommikul seda vestlust oma Facebooki lehel ja soovitas lugeda,” lisas Visnapuu.



