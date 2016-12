Uudised

Ministri lemmiküritus on Miniteatripäevad

Esmaspäev, 19. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Esmaspäev, 19. detsember 2016. Reedesel külaskäigul Kuressaarde jõudis kultuuriminister Indrek Saar pärastlõunal kohtumisele ametikooli. Foto: Valmar Voolaid Reedel külastas Saaremaad kultuuriminister Indrek Saar ja päevakorras olid väga erinevad asjad – alates spordist kuni loomemajanduseni välja.



Millest Saaremaa muuseumis juttu tuli?



Saaremaa muuseumis rääkisime, kuidas me sihtasutuse teemaga edasi läheme.

Igasugune muutus eeldab, et seda tuleb selgitada ja läbi rääkida, miks me seda teeme. Saaremaa puhul on perspektiiv selge, sest kuna tekib üks omavalitsus, siis pole põhjust rääkida, kes võiksid sihtasutuse tegijad olla. Räägime kogu Saaremaa muuseumist. Varasemates aruteludes on olnud teemaks, et kuna üks filiaal on Kihelkonna territooriumil, siis kas oleks pidanud Kihelkonna koos Kuressaarega sihtasutuses sees olema. Mingil hetkel tahtis kaasas olla ka Lääne-Saare vald. Praegu on pilt selgeks läinud ja kokkulepe tuleb kahe võrdse osapoole vahel – muuseum ja suurvald.



Mis ajast sihtasutus tuleb?



Me tahaks jõuda niimoodi, et poole aasta pärast oleks ta tehtud. See on ka osa valitsuse tööplaanist, et edasi minna muuseumite konsolideerumisega.



Raegalerii oli samuti üks läbipõikamise koht?



Käisime silma rõõmustamas värskelt korda tehtud ruumides. Neil praegu väga muresid pole, sest nad on just saanud toa ilusaks. Kuid rääkisime laiemalt, mis trendid kultuurielus on.



Millised trendid siis on?



Ühelt poolt üritame vaadata seda, mis puudutab kujutavat kunsti ja seda olustikku, kus oleks võimalik kaasaegset kujutavat kunsti eksponeerida. See on Eestis väga erinev ja meie üritame tekitada võimekust, et kujutavat kunsti oldaks võimelised Tallinnast ja Tartust väljapoole tooma.



Kas Kuressaares on piisavalt näitusepinda?



Tegelikult oleks väga tore, kui siia tekiks selline kaasaegse kunsti galerii. Pigem on siin praegu klassikalise näituse pinnad.



Kas see võiks sündida ametikooli baasil, kus liigub palju loovaid ideid?



Ametikoolis tehakse tõesti igasuguseid põnevaid asju ja seal oli koos väga lahe seltskond disainivaldkonna koolitajaid. Kõik, mis puudutab infotehnoloogia teenuste disaini, siis me oleme siin paljudes asjades maailmas pioneerid. Teisalt on Eesti piisavalt väike ja üksi paljusid asju tänapäeval enam ei tee, sa pead otsima koostöövõrgustikke, kellega koos asju välja arendada.



Mida võiks kunsti vallas ametikoolis veel teha, õpetada?



Me rääkisime laiemalt loomemajandusest ja järjest rohkem kaasaegsest vajadusest avatud kontoripindade järele. Arutasime, kuidas neid lahendusi leida ja kuidas seda riigi poolt toetada ja regionaalselt ellu viia.



Me rääkisime üksjagu sellest plaanist, mis on turuhoonega seotud. On plaan, et turuhoone läheb loomemajanduse kätte, aga eestvedajad täna näevad, et see hoone, kui peaks töösse minema, jääb kohe väikseks. Ka avatud kontori teema tuli turuhoone puhul jutuks ja mis on need meetmed, mida pakub kultuuriministeerium ja mida majandusministeerium.



Millest minister Saaremaa linnateatri puhul mõtleb?



Mul on väga hea meel, et isegi näitlejad võeti tööle. Meil on olnud linnaga hea koostöö. Eelmisel aastal panustasime võrdselt, et teater saaks oma asju edasi arendada ja uuel aastal on sama moodi. Järgmisel aastal võtab muu hulgas teater ette ka remondi. Kultuuriministeerium toetab seda 50 000 euroga ja linn sama summaga.



Kuidas sa maakonna kultuurielu laiemalt iseloomustaksid?



Siin on väga äge, aga nagu ikka sellistes piirkondades, on kõik paljuski hooajaline. Suvel on palju üritusi ja peamiselt kommertsalustel, kuid sellest tulenevalt tahaks rohkem mitmekesisust. Kui räägime sellest, et siia jõuaks lisaks kommertsalustel bändidele ka näiteks folkmuusika sugemetega maailmamuusika, siis need ei kipu väga tihti siia jõudma, sest rahaliselt ei vea välja, aga samas neid, kas tahaksid vaheldusrikkust, on piisavalt palju. Arutasime nö loosungit “Kultuur maale”, et pakkumine oleks võimalikult mitmekesine.



Milline on sinu suurim kultuurielamus Saaremaal?



Minu kõige toredam kultuurielamus siin on väga regulaarne ja need on Miniteatripäevad. Siis olen alati Saaremaal kolm päeva kohal ja laste koolivaheaeg algab minu jaoks just Miniteatripäevadega.



Kuid Saaremaa ooperipäevad?



See on täitsa omaette fenomen ja puudutab ka turismisektori võimalusi. Sellest vaatevinklist on ooperipäevad lausa pärl, kuna toob palju käivet.



Seal on väga lahedaid asju ja me just saime lepingu projekti kätte, et 2018 tuleb üks Šanghai ooper siia ja toob kaasa ühe klassikalise Hiina ooperi ja ühe lääne ooperi, ilmselt “Carmeni”. Kuna ise sai ka Hiinas käidud nendega seda asja ajamas, siis on hea meel, et juba 2018 jõuavad hiinlased siia.



Kas on midagi ka maal silma jäänud?



Ootan huviga Triigi filharmoonia tegemisi. Eelmisel suvel, kui hoonel veel katust peal ei olnud, käisime seal endiste kultuuriministritega ajurünnakut tegemas. Triigi filharmoonia on väga lahe ettevõtmine maakohas.



Kas sinu rahvateatri näitlejast ema Birgit Ehrenberg sulle ka vahel kultuurialast nõu annab?



Eks ta ikka avaldab arvamust. Viimati saatis küll spordisündmuse peale sõnumi, kui nägi, kuidas mängisin legendaarsete Kalevi korvpalluritega koos platsil. Siis ta avastas, et tal on nii väike poeg, sest seisin kõrvuti Babenko ja Viktoroviga, kes mõlemad on minust peajagu pikemad. Eks ma lähen täna (reede – toim) õhtul ka kohe ema juurde uusi kultuurialaseid juhiseid saama. Saaremaa muuseumis rääkisime, kuidas me sihtasutuse teemaga edasi läheme.Igasugune muutus eeldab, et seda tuleb selgitada ja läbi rääkida, miks me seda teeme. Saaremaa puhul on perspektiiv selge, sest kuna tekib üks omavalitsus, siis pole põhjust rääkida, kes võiksid sihtasutuse tegijad olla. Räägime kogu Saaremaa muuseumist. Varasemates aruteludes on olnud teemaks, et kuna üks filiaal on Kihelkonna territooriumil, siis kas oleks pidanud Kihelkonna koos Kuressaarega sihtasutuses sees olema. Mingil hetkel tahtis kaasas olla ka Lääne-Saare vald. Praegu on pilt selgeks läinud ja kokkulepe tuleb kahe võrdse osapoole vahel – muuseum ja suurvald.Me tahaks jõuda niimoodi, et poole aasta pärast oleks ta tehtud. See on ka osa valitsuse tööplaanist, et edasi minna muuseumite konsolideerumisega.Käisime silma rõõmustamas värskelt korda tehtud ruumides. Neil praegu väga muresid pole, sest nad on just saanud toa ilusaks. Kuid rääkisime laiemalt, mis trendid kultuurielus on.Ühelt poolt üritame vaadata seda, mis puudutab kujutavat kunsti ja seda olustikku, kus oleks võimalik kaasaegset kujutavat kunsti eksponeerida. See on Eestis väga erinev ja meie üritame tekitada võimekust, et kujutavat kunsti oldaks võimelised Tallinnast ja Tartust väljapoole tooma.Tegelikult oleks väga tore, kui siia tekiks selline kaasaegse kunsti galerii. Pigem on siin praegu klassikalise näituse pinnad.Ametikoolis tehakse tõesti igasuguseid põnevaid asju ja seal oli koos väga lahe seltskond disainivaldkonna koolitajaid. Kõik, mis puudutab infotehnoloogia teenuste disaini, siis me oleme siin paljudes asjades maailmas pioneerid. Teisalt on Eesti piisavalt väike ja üksi paljusid asju tänapäeval enam ei tee, sa pead otsima koostöövõrgustikke, kellega koos asju välja arendada.Me rääkisime laiemalt loomemajandusest ja järjest rohkem kaasaegsest vajadusest avatud kontoripindade järele. Arutasime, kuidas neid lahendusi leida ja kuidas seda riigi poolt toetada ja regionaalselt ellu viia.Me rääkisime üksjagu sellest plaanist, mis on turuhoonega seotud. On plaan, et turuhoone läheb loomemajanduse kätte, aga eestvedajad täna näevad, et see hoone, kui peaks töösse minema, jääb kohe väikseks. Ka avatud kontori teema tuli turuhoone puhul jutuks ja mis on need meetmed, mida pakub kultuuriministeerium ja mida majandusministeerium.Mul on väga hea meel, et isegi näitlejad võeti tööle. Meil on olnud linnaga hea koostöö. Eelmisel aastal panustasime võrdselt, et teater saaks oma asju edasi arendada ja uuel aastal on sama moodi. Järgmisel aastal võtab muu hulgas teater ette ka remondi. Kultuuriministeerium toetab seda 50 000 euroga ja linn sama summaga.Siin on väga äge, aga nagu ikka sellistes piirkondades, on kõik paljuski hooajaline. Suvel on palju üritusi ja peamiselt kommertsalustel, kuid sellest tulenevalt tahaks rohkem mitmekesisust. Kui räägime sellest, et siia jõuaks lisaks kommertsalustel bändidele ka näiteks folkmuusika sugemetega maailmamuusika, siis need ei kipu väga tihti siia jõudma, sest rahaliselt ei vea välja, aga samas neid, kas tahaksid vaheldusrikkust, on piisavalt palju. Arutasime nö loosungit “Kultuur maale”, et pakkumine oleks võimalikult mitmekesine.Milline on sinu suurim kultuurielamus Saaremaal?Minu kõige toredam kultuurielamus siin on väga regulaarne ja need on Miniteatripäevad. Siis olen alati Saaremaal kolm päeva kohal ja laste koolivaheaeg algab minu jaoks just Miniteatripäevadega.See on täitsa omaette fenomen ja puudutab ka turismisektori võimalusi. Sellest vaatevinklist on ooperipäevad lausa pärl, kuna toob palju käivet.Seal on väga lahedaid asju ja me just saime lepingu projekti kätte, et 2018 tuleb üks Šanghai ooper siia ja toob kaasa ühe klassikalise Hiina ooperi ja ühe lääne ooperi, ilmselt “Carmeni”. Kuna ise sai ka Hiinas käidud nendega seda asja ajamas, siis on hea meel, et juba 2018 jõuavad hiinlased siia.Ootan huviga Triigi filharmoonia tegemisi. Eelmisel suvel, kui hoonel veel katust peal ei olnud, käisime seal endiste kultuuriministritega ajurünnakut tegemas. Triigi filharmoonia on väga lahe ettevõtmine maakohas.Eks ta ikka avaldab arvamust. Viimati saatis küll spordisündmuse peale sõnumi, kui nägi, kuidas mängisin legendaarsete Kalevi korvpalluritega koos platsil. Siis ta avastas, et tal on nii väike poeg, sest seisin kõrvuti Babenko ja Viktoroviga, kes mõlemad on minust peajagu pikemad. Eks ma lähen täna (reede – toim) õhtul ka kohe ema juurde uusi kultuurialaseid juhiseid saama.

Veel artikleid samast teemast »