Saaremaa sookurg sai satelliitseadme (1)

Esmaspäev, 19. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Esmaspäev, 19. detsember 2016. Sel suvel rõngastasid Mati Martinson (pildil) ja EMÜvilistlane Ivo Ojaste Sõrves sookurg Mati ning panid talle külge jälitusseadme. FOTO: Ivo Ojaste Sel suvel sai Saaremaal teiste hulgas endale satelliitjälgimissüsteemi ka esimene sookurg.



Nimelt said seadme tänavu külge neli kurepoega: Ahja 5 Ahjas, Aivar ja Ivar Soitsjärve ääres Elistveres ning Mati Sõrves Tammunas.



Sõrve linnujaama vaatleja Mati Martinson kinnitas, et tema koos Eesti maaülikooli (EMÜ) maaehituse osakonna 19. lennu vilistlane Ivo Ojastega rõngastasid ja panid satelliidi sellele linnule külge. “Kuigi minu järgi see nimi pandi, ei tehtud seda minu soovil,” selgitas mees muheledes.



Martinson ütles, et ta on oma nimekaimu tegemisi jälginud kogu aeg ning lisas, et juba varem teada olnud fakt, et Sõrvest lendavad kured varem ära kui mujalt, sai nüüd ametlikult kinnitust.



“Suve lõpu poole koonduvad Sõrve sookured suurde Mullutu-Suurlahe kogumisse, kus käiakse viljapõldudel toitumas ja ööbitakse lahtedes,” seletas ta, lisades, et ka varasemad rõngastused on seda näidanud, sest Sõrves viljapõlde ei ole.



Üllatav oli selle kurepere puhul, et Kuressaare ümbruse ööbimispaiku on mitu korda vahetatud. Ju see sõltub toitumispõldudest ja vahest ka sellest, kuidas on ööbimispaikades häirimist olnud.



Mõne konkreetse ja kindla territooriumiga, kus ööbida, see kurepere suve lõpus enam seotud ei olnud, kuna see ei olnud pesitsusterritoorium. Sobilike toitumispõldude olemasolul pesakoha ümbruses jäävad siiski mõned kurepaarid Martinsoni sõnul ka kauemaks territooriumi hoidma.



Rändele läksid need Tammuna kured Mullutu-Suurlahe süsteemi kurgedega koos septembri lõpus. “Veebruari lõpuks ootaks esimesi sookurgi tagasi, neil on territooriumide hõivamisega kiire. Noored tulevad väheke hiljem,” lisas ta.



Martinson ütles, et Eesti kurgede kohta on nüüdseks GPS-ide abil tõestatud, et Ida- ja Kagu-Eesti ning Läänemaa ja saarte sookured liiguvad talvituma eri teid pidi ja eri kohtadesse kas lõuna või edela rändeteed mööda.



“Saaremaa ja Läänemaa omad lähevad edela rändeteed pidi Saksamaalt läbi Prantsusmaale ja Hispaaniasse ning Kagu-Eestist suundutakse Ukraina ja Valgevene kaudu lõunamaadesse,” kirjeldas Martinson.



Üldiselt rõngastatakse Saaremaal igal suvel umbes kümme sookurge – sel aastal oli neid linnuvaatleja sõnul kaheksa. Satelliitjälgimisseade pandi siin aga esimesele isendile.



Tänavu satelliidilt jälgitavasse andmebaasi lisandunud sookurgedest üks tegi aga eestlaste ränderekordi, teatas EMÜ juhtivteadur Aivar Leito. “Ahja 5 tegi kurerände ajalugu, läbides kokku ligikaudu 6700 kilomeetrit, mis on Eesti sookurgede teadaolev ränderekord.”



Õnnelikult talvepuhkusel



Sookurg lendas Ahjalt läbi Valgevene, Ukraina, Ungari, Serbia ja Horvaatia ning Vahemerel piki Kreeka läänerannikut. “Sealt edasi liikus ta üle mere lõunasse Liibüa rannikule ning sealt juba üle Sahara kõrbealade Sudaani kagupiirile, kust lõpuks jõudis Etioopiasse, kus ka kevadel hukka saanud Ahja 4 oma kaks talve veetis,” rääkis Leito.



Tema sõnul on sookurepoja Ahja 5 trans-Sahara ränne esmakordne tõestus selle kohta, et sookured sellist teed kasutavad.



Praeguseks on kolm tänavu ja üks 2013. aastal jälgimisseadme külge saanud lindu õnnelikult talvepuhkusele läinud. Kahjuks sai Aivar ilvese kihvade läbi juuli viimasel päeval surma, Ivar on nüüdseks aga juba Tuneesias oma talikorteris.



