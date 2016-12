Uudised

Tallinna Saarlaste Segakoor pärjati Öige saarlase tiitliga

Esmaspäev, 19. detsember 2016.



Autor: Heli Salong Esmaspäev, 19. detsember 2016. Tallinna Saarlaste Segakoori üldpilt varasemast ajast. Foto: erakogu Laupäeval andis Tallinna Saarlaste Ühendus teada, et sedakorda ei lähe Öige saarlase tiitel mitte üksikisikule vaid kollektiivile ja väljavalituks osutus Tallinna Saarlaste Segakoor.



Koorile anti üle vastav tunnistus ja kadakane kepp, millele on põletatud tekst Öige Saarlane 2016 – Tallinna Saarlaste Segakoor.



Koor on asutatud 1990. aastal ja kooris laulavad mandrisaarlased Tallinnast ja Harjumaalt. Koori dirigent on praegu Johanna Murakas, kes ise ei ole saarlane.



“Koori liikmed on väga patriootlikud ja tahavad üleval hoida saare vaimu. Laulame ka saare heliloojaid Saud ja Körberit. Oleme käinud laulupidudel ja esinemiskutseidki on olnud. Praegu on kavas jõulurepertuaar ja pühapäeval andsime vabaõhumuuseumi Sutlepa kabelis kaks kontserti. Suvel on plaan minna kooriga Islandile,” rääkis Murakas.



