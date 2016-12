Uudised

Maavalitsuse hoonest saab tulevikus riigimaja?

Esmaspäev, 19. detsember 2016.



Autor: Ahto Jakson Esmaspäev, 19. detsember 2016. Kui maavalitsused 2018. aasta märtsis likvideeritakse, võib Saare maavalitsuse hoonest edaspidi saada riigimaja.



Saare maavanema Kaido Kaasiku kutsel kohtusid esmaspäeval maavalitsuses maakonnas asuvate riigiasutuste juhid, et teha kokkuvõtteid lõppevast aastast.



Üheks läbivaks arutelu teemaks oli riigimaja ehitamise võimalikkus Kuressaarde nii maavalitsuse kui endise politseimaja baasil.



“See on kindlasti küsimus, millega järgmisel aastal jätkame. Hetkel on Riigi Kinnisvara alustanud idee vedamist. Eks tulevik näitab, kas Kuressaare kesklinna saab ehitada ka ühe kaasaegse teeninduskeskuse, kus kodanik saab kõik riigiga vajalikud toimingud teha ühes kohas,” lausus Kaasik.



Tema hinnangul lihtsustaks selline keskus inimesel riigiga suhtlemist ja samas sisendaks kindlust, et riik on jätkuvalt kohapeal. “Üheks miinuseks on kindlasti parkimisvõimaluste vähesus kesklinnas,” möönis maavanem.



Kuna riigimajade osas on tellija ja otsustaja rahandusministeerium, siis palus Riigi Kinnisvara AS pöörduda Kuressaarde kavandatava riigimaja küsimustega otse ministeeriumi poole.



