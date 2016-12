Uudised

UUS! Politseile jäi purjutamisega vahele 15 alaealist

Laupäev, 17. detsember 2016.



Autor: MM Laupäev, 17. detsember 2016. Nädalavahetusel anti politseile teada 17 erinevast juhtumist. Kainenema toimetati kaks inimest.



17.detsembril kella 1 ajal teatati Kuressaare linnas asuvas korteris toimuvast peost, kus teataja sõnul lärmasid joobes alaealised.



Politseinikud kontrollisid korteris viibinud seltskonda ja kümnel alaealisel tuvastati alkoholitarvitamise tunnused.



Kuressaare politseijaoskonna juhi Rainer Antsaare sõnul on juhtunu osas alustatud väärteomenetlust, mille peamine eesmärk on selgitada välja, kuidas ja kelle vahendamisel alkohol noorte kätte jõudis.



17. detsembril kella 5 ajal eiras Kuressaares Tallinna tänaval politsei peatumismärguannet kahtlase sõidustiiliga autojuht, kes proovis politseinike eest ära sõita.



Juht sõitis autoga tupiktänavasse, misjärel sõidukis olnud viieliikmeline seltskond püüdis politsei eest põgeneda, kuid peeti kinni. Teiste seas oli seltskonnas kaks joobes alaealist.



"Võin politseiametnike kogemustele toetudes kinnitada, et katsed politsei eest ära sõita lõppevad enamasti sellega, et juht saadakse kätte ja teo eest tuleb vastutada seadusega ette nähtud korras," rõhutas Antsaar.



"Soovitan igal juhul end ega kaasreisijad mitte täiendavalt ohtu panna ja alluda politsei korraldusele sõiduk peatada ka siis kui olete toime pannud rikkumise," lisas politseijuht, pannes kõigile südamele, et joobes juhiga sõidukis kaasreisijana viibimine on väga ohtlik ja mõtlematu tegu.



"Arusaadavalt ei ole alkoholi tarvitanud inimene võimeline liiklusolukordi õigesti hindama, aga kahjuks ei pruugi peale traagilist õnnetust olla enam võimalust isegi tehtut kahetseda. On õnnelik juhus, et seekord keegi viga ei saanud," nentis Antsaar.



Lisaks mainitud 12 alkoholi tarvitanud alaealisele kontrolliti 17. detsembri varahommikul veel kolme alaealist, kellel tuvastati alkoholi tarvitamise tunnused ning kes anti üle lapsevanematele.



