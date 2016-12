Uudised

UUS! Saarlasest rõivadisainer pälvis EKA loomepreemia

Laupäev, 17. detsember 2016.



Autor: MM Laupäev, 17. detsember 2016. Piret Puppart. FOTO: Mariann Lukka Neljapäeval avalikustas Eesti Kunstiakadeemia (EKA) rektor akadeemik Mart Kalm pidulikul akadeemia aastalõpuüritusel tänavused loomepreemia ja teaduspublikatsiooni preemia laureaadid.



Loomepreemia 2016 pälvisid:



- Piret Puppart (EKA moedisaini osakonna professor) väljapaistva loometegevuse eest Rio olümpiamängudel Eesti koondise (koos Montoniga) ja Eesti Rahva Muuseumi esindusrõivaste disainimisel.



- Taavi Talve (installatsiooni ja skulptuuri osakonna dotsent) iseseisva loomingulise eneseleidmise eest teoses Pimetähn (KUMU näitusel “Arhiivi ja arhitektuuri vahel”), mis pakub unikaalse kontra-ahiivi institutsionaalsele ajalookirjutusele.



- Maarja Kask ja Ralf Lõoke (arhitektid, arhitektuuriteaduskonna õppejõud)arhitektuurimuuseumis toimunud näituse “Face-to-face; Balti börsihoone lugu” eest, mis suurejooneliselt tõlgendas terrorismi ja arhitektuuri suhteid ning arhitektuurset enesekolonisatsiooni.



2015. aastal asutatud loomepreemiat antakse välja igal aastal loometegevusega tegelevate teaduskondade õppejõududele, so Arhitektuuri-, Disaini- ja Vabade kunstide teaduskondades.



Loomepreemia eesmärk on esile tõsta ja tunnustada EKAs õpetavate kunstnike, disainerite ja arhitektide loomingut. Teaduskonna nõukogu saab esitada kuni kolm oma valdkonna preemia kandidaati.



Loomepreemia komisjoni liikmed 2016 aastal olid:



arhitektuuriteaduskonna esindaja, vanemteadur Renee Puusepp; disainiteaduskonna esindaja, dotsent Kristi Kuusk; vabade kunstide teaduskonna esindaja, dotsent Laura Kuusk; kunstikultuuri teaduskonna esindaja, nooremteadur Ingrid Ruudi; rektoraadi esindaja, rektor akadeemik Mart Kalm.



