Noored vihased mehed kohtusid kultuuriministriga

Laupäev, 17. detsember 2016.



Autor: Sirli Tooming Laupäev, 17. detsember 2016. Noorte vihaste meeste arutelu Kuressaare Linnavalitsuse suures saalis. Vasakult: Madis Kallas, Asko Esna, ministri nõunik Maris Sild, Siim Hiie, Juhan Kolk ja Maikko Mölder. Foto: Valmar Voolaid Kuressaare linnapea Madis Kallas kutsus külla kultuuriminister Indrek Saare ja neli noort treenerit.



Treenerid pidasid linnavalitsuses kultuuriminister Indrek Saarega aru laste ja noorte sportimisvõimaluste arengu üle Kuressaares ja maakonnas tervikuna, kohtumist juhtis linnapea Madis Kallas.



Arutelus osalesid võrkpallitreener Asko Esna ja korvpallitreener Siim Hiie Saaremaa spordikoolist, ujumis- ja purjetamistreener Juhan Kolk Kuressaare gümnaasiumist ning Inspira huvikoolist ja jalgpallitreener Maikko Mölder FC Kuressaarest. Kõik neli on panustanud saarlaste spordielu elavdamisse alates neljast kuust kuni kuue aastani. Töökohtumisi ministriga noortel treeneritel seni pole olnud ja meestel jäi ühisest arutelust väga hea mulje.



”See on väga oluline, et nii kohalik omavalitsus kui riik meie valdkonna ja tegevuste vastu huvi tunnevad,” sõnas Hiie. ”Tore, et ülaltpoolt ära kuulatakse ja kaasa mõeldakse. Koostöö on väga tähtis.”



Linnapea kutsus ministri külla soovist rääkida treenerite töö rõõmudest ja muredest ning sellest, mis võiks motiveerida noori treenereid Saaremaale tulema.



”Kogukond soovib pidevalt, et noored tuleksid tagasi Saaremaale ning rakendaksid oma teadmised just siinse eluolu parendamisse, kusjuures valdkond pole oluline: arstidest arhitektideni, IT-sektorist õpetajateni, põllumeestest insenerideni ja nii edasi,” selgitas linnapea.



”Sarnaselt oleme alati oodanud tagasi ka noori motiveeritud ja hea kvalifikatsiooniga treenereid.”



Valdkonna toetuse kasv on sisse kirjutatud



Linnapea sõnul on kohalik omavalitsus andnud hetke võimalusi arvesse võttes parima.



”Kuigi jalgpallurid unistavad sisehallist, on meil infrastruktuur tegelikult paigas ja praegu suudame spordikoolidele elementaarset raha maksta, aga sellist palka KOV praegu maksta ei jõua, et treenereid maakonda juurde tuua,” ütles Kallas.



Minister kinnitas, et juba uuel aastal vaadatakse üle eelmisel aastal käivitunud noorte treenerite palga toetussüsteem ning tulevikus keskendutakse sellele, kuidas ja millest kujuneb treeneri miinimumpalk.



”Riigi poolt on nendesse vahenditesse kirjutatud kasv, sel aastal oli see 13,5 ja tuleval aastal üle 12%. Et treenerite palgad oleksid motiveerivad, kavatseme aastast 2018 disainida süsteemi, kus miinimum kasvaks vähemalt samas tempos riigieelarvega. Keegi ei taha teha tööd ilma rahata,” ütles minister ning lisas, et tuleva aasta septembrist saavad KOV-id kahelt erinevalt koefitsiendirealt raha juurde. Üks on laste arvust lähtuv ning teine hajaasustus ja mitmekesistamine.



”Ujumisliit sai juba eelmisel nädalal väga hea uudise – ujumise algõpetuse mahtu suurendatakse ja riigieelarvest leiti lisamiljon,” rõõmustas Kolk.



”Seda pikka bürokraatiakoridori oleme käinud mitu aastat, kultuuri- ja haridusministeeriumi koostöö tulemusena jõuti meie jaoks meeldiva lahenduseni. Nüüd on lisakäsi vaja, üksi seda vajadust katta ei jõua.”



Kohtuda võiks sagedamini



Arutleti ka teiste teemade üle, nagu treenerite koolitused, laste võimalused, võistlussõitude keerukus, võistluste korraldamise küsimused, erinevad rahastamismudelid ja klubide toimimine. Üheks oluliseks murekohaks nimetas Kallas aga treenerite koolitusi ja kvalifikatsioonieksameid, mille sooritamiseks tuleb ette võtta pikk ja kulukas teekond, ning tervisekontroll.



”Spordimeditsiin maakonnas on vaeslapse osas, seda on kindlasti vaja,” ütles Esna. ”Noorte sportlaste tervisekontrolli korraldamisel võiks kaaluda mammograafiabussidele sarnast lahendust.”



Lõpetuseks mõtiskleti selle üle, kuidas oleks võimalik spordielu ühiselt koordineerida ning logistikaküsimusi lahendada ning kas Saaremaa spordiliidu kõrvale võiks tekkida ka treenerite ühendus. Ühiselt leiti, et aktiivset arutelu erinevate spordialade treenerite vahel võiks olla ka tulevikus.



