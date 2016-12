Uudised

Vooglaid lahkub Eesti Energia nõukogust

Laupäev, 17. detsember 2016.



Autor: MM Laupäev, 17. detsember 2016. Märt Vooglaid. Kui Eesti Energia nõukogu esimees Erkki Raasuke teatas riigifirma nõukogust lahkumisest seoses Nordea ja DnB ühendpanga juhiks asumisega alates uuest aastast, siis eile saatis nõukogust taandumise avalduse rahandusminister Sven Sesterile ka neli aastat nõukogu liige olnud saarlane Märt Vooglaid (Reformierakond).



Vooglaiu sõnul on Eesti Energia nõukogu teinud rasket ja tubli tööd ning tema on andnud nelja aasta jooksul oma panuse. “Minu sotsiaalne kohustus Eesti riigi ees energeetikafirma nõukogus tööd tehes on täidetud,” kinnitas Märt Vooglaid Delfile.



Teatas neljapäeval



Neljapäeval toimus Ida-Virumaal senise nõukogu viimane koosolek, kus Vooglaiu sõnul ta oma lahkumisest ka teatas.



Tõenäoliselt lahkub peagi nõukogust ka rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali, sest asub loodava nõukogude nimetamiskomitee liikmeks. Eesti Energia nõukogus on ka Viru haigla juhiks saanud Rannar Vassiljev (SDE).



Kuigi oma erakondliku kuuluvuse poolest teda arvatavasti nõukogust tagasi ei kutsuta, möönis Vassiljev ise, et talle võib saatuslikuks saada ajaressursi puudus.

Lisaks kuulub EE nõukokku suvevilsandlane, Silberauto omanik Väino Kaldoja, kes on tuntud ka Reformierakonnale ja IRL-ile suurannetajana. Tema on nõukogus kaubandus-tööstuskoja esindajana.



