Uudised

Kohvikupidaja nõuab linnalt tasaarveldust

Laupäev, 17. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Lepingu kohaselt on lepingu objektiks üürileandja omandis olev Kuressaare sadama jahtklubi hoones asuv kohvikuruum üldpindalaga 214,5 m2, mille juurde kuulub ruumiga külgnev terrass, mida saab kasutada tasuta.



2016. aasta detsembri alguses edastati Maa&Meri OÜ juhatuse liikmele Moonika Einale projektbüroo Tari poolt koostatud Tori tn 4 Kuressaares asuva jahisadama hoone rekonstrueerimise plaan, kus üüritavate ruumide pindalaks oli märgitud hoopis 160,8 m2.



Linnaga lepiti hinnaks kokku kuus eurot ühe ruutmeetri kohta kuus.

Üüritavate ruumide tegelikust suurusest lähtuvalt on üürnik maksnud ühes kuus üürisummana 964,80 eurot kuus. Seega on üürnik maksnud igas kuus alusetult rohkem 322,20 eurot, väidab pubipidaja.



Nüüd palub OÜ Maa&Meri esindaja Moonika Ein (pildil) linnale alusetult makstud summa 4833 eurot tasaarvestada Kuressaare linnavalitsuse sama üürilepingu alusel esitatud üüri nõudega 5580,38 eurot Maa&Meri OÜ vastu.



Kuressaare linna pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnul tunnistab linnavalitsus, et lepingus fikseeritud pindala ja terrassi tõlgendamine lepingu osana on ebaselgelt kirjeldatud.



“Nõue saabus linnavalitsusele eile ja seda on kavas arutada tuleva nädala nõupidamisel. Linnapoolse eksimuse korral soovime tekkinud olukorrale loomulikult õiglast lahendust,” ütles Maripuu. Autor: Ines Vapper Laupäev, 17. detsember 2016.2016. aasta detsembri alguses edastati Maa&Meri OÜ juhatuse liikmele Moonika Einale projektbüroo Tari poolt koostatud Tori tn 4 Kuressaares asuva jahisadama hoone rekonstrueerimise plaan, kus üüritavate ruumide pindalaks oli märgitud hoopis 160,8 m2.Linnaga lepiti hinnaks kokku kuus eurot ühe ruutmeetri kohta kuus.Üüritavate ruumide tegelikust suurusest lähtuvalt on üürnik maksnud ühes kuus üürisummana 964,80 eurot kuus. Seega on üürnik maksnud igas kuus alusetult rohkem 322,20 eurot, väidab pubipidaja.Nüüd palub OÜ Maa&Meri esindaja Moonika Ein (pildil) linnale alusetult makstud summa 4833 eurot tasaarvestada Kuressaare linnavalitsuse sama üürilepingu alusel esitatud üüri nõudega 5580,38 eurot Maa&Meri OÜ vastu.Kuressaare linna pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnul tunnistab linnavalitsus, et lepingus fikseeritud pindala ja terrassi tõlgendamine lepingu osana on ebaselgelt kirjeldatud.“Nõue saabus linnavalitsusele eile ja seda on kavas arutada tuleva nädala nõupidamisel. Linnapoolse eksimuse korral soovime tekkinud olukorrale loomulikult õiglast lahendust,” ütles Maripuu.

Veel artikleid samast teemast »