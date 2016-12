Uudised

Salme koolijuht: mulle esitati ultimaatum

Laupäev, 17. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 17. detsember 2016. Marika Pütseppa peab osa kolleege pedagoogiliselt väga tugevaks õpetajaks. FOTO: HITSA Eile viimast päeva Salme põhikooli direktorina ametis olnud Marika Pütsepa sõnul organiseeriti talle ultimaatum, mistõttu ei olnud tal muud valikut, kui tööleping poolte kokkuleppel lõpetada.



Õpilased käisid eile Salme nüüdseks juba endise direktori Marika Pütsepa juures pisarsilmil ja kallistasid teda tehtud töö eest.



“Isegi kaheksanda klassi poisid käisid. Õpilastega nutsime ja kallistasime, sest järgmisel nädalal jäävad tunnid ära, sest uut õpetajat vist veel leitud ei ole. Mul on õpilastest kahju,” rääkis Pütsep Meie Maale.



Direktorina andis ta koolis ka matemaatikatunde. Tööleping Pütsepaga lõpetati küll poolte kokkuleppel, aga mitte Pütsepa enda soovil.



“Kokkulepet pakkusid õpetajad algatajatele (pöördumise teinutele – toim), aga see ei olnud neile vastuvõetav. Mina oleksin soovinud märtsis toimuva välishindamise erapooletut otsust,” kommenteeris Pütsep.



“Ma olen tööle võtnud noored ja andekad inimesed, kes on saanud teha vabalt kõiki asju, mida tahtnud. Kui hakkad neile ütlema, et koolis tuleb tunnis püsida, ei saa kahte asja korraga teha... Õpilased peavad oskama lugeda ja kirjutada.



5. klassi õpetajad kurdavad, et õpilased midagi ei oska. Loomulikult see tõmbab enesehinnangu maha,” nentis Pütsep. Ta tunnistas, et on tõesti emotsionaalne inimene.



Kaks kolmandikku alla ei kirjutanud



Mõned õpetajad tegid Salme vallale pöördumise Marika Pütsepa kohta, kuid kaks kolmandikku neist sellele alla ei kirjutanud.



“Juhi oluline omadus on see, et ta hoiab ka kollektiivi sisekliima hea. Juht peab oma alluvaid aitama ja toetama, mitte ainult süüdistama. Ei tohi tekkida olukorda, et inimesed ei julge oma arvamust avaldada. Kardeti tagajärgi,” iseloomustas Pütseppa Salme kooli õpetaja ja huvijuht Mariliis Lazarev.



“Mul oli valida, kas mind eemaldatakse töölt nii, et ma enam koolimajja sisse ei saa, või ma kirjutan kokkuleppele alla,” lausus Marika Pütsep.



“Mulle öeldi, et see on ultimaatum – kas lähevad nemad (pöördumisele allakirjutanud – toim) või lähen mina. Vald otsustas, et lähen mina,” lisas ta.



Kuna Marika Pütsep oli valla poolt tööle vormistatud kui direktor, ei saa ta ka jätkata koolis matemaatikatundide andmisega. “Õpetajate töölevõtmine kuulub direktori pädevusse,” selgitas Salme vallavanem Kalmer Poopuu.



Kuni kooli direktori kohusetäitja nimetamiseni täitab direktori ülesandeid õppealajuhataja.



Salme põhikooli hoolekogu esimehe Oliver Parresti sõnul ei ole hoolekogu Marika Pütsepa sobivust direktori ametikohale arutanud.



“Olime temast aastaid külajutte kuulnud ja muidugi ise kogenud teda kui rasket isiksust. Ta on seda ka ise möönnud ja end jõudumööda parandanud,” ütles Parrest. Samuti ei olevat hoolekogule midagi direktori vastu esitatud. Viimane sündmuste eskaleerumine tuli hoolekogu juhi jaoks väga kiiresti.



“Näen sellest, et osapooled on oma ülekasvanud tülid pikalt omavahelised hoidnud,” lisas Parrest.



Kõige viimased uudised on jätnud talle Marika Pütsepast mulje, et igasugused pinged on talle liig.



“Inimesena saan aru – keegi ei ole süüdi enda kaela peale kogunenud pingete koguhulgas, aga lapsevanemana, hoolekogu liikmena ega isegi kogukonna liikmena ei saa ma nõus olla, et meie kooli juht oma on kollektiivist sellisel moel mõjutatud,” märkis Parrest.



Õpilased olid õpetajaga rahul



Marika Pütsep on Salme kooli jaoks tema sõnul tohutult palju teinud ja seda ei muuda tülid olematuks. “Samal ajal vastupidi ka – osutatud teened ei anna õigust alluvate tülialtiks kohtlemiseks,” leidis hoolekogu juht.



Hoolekogu õpilasesinduse esindaja Eve Tiltsi jaoks osutus Marika Pütsepa niiöelda lahtilaskmine üllatuseks. “Õpilased olid tema kui matemaatikaõpetaja ja direktoriga väga rahul. Samuti vilistlased,” ütles Tilts.



Salme vallavolikogu arutas Marika Pütsepa küsimust teisipäeval volikogu istungil. Kuna õpetajate pöördumine jõudis valda reedel, ei jõutud punkti eelnevalt eraldi päevakorda panna. Volikogu esimehe Andrus Rauni sõnul osales ta ise niiöelda vaenupoolte läbirääkimistes.



“Püüdsime neid lepitada igal moel, aga ei leidnud seda teed,” väitis Raun. Tegemist olevat suhtlemisprobleemidega ja tööalased pinged kujunesid nii suureks, et muutusid osale õpetajatele vastuvõetamatuks, viitas ta Marika Pütsepale.



Asjaga ei saanud venitada



“Pedagoogiliselt on ta väga tugev õpetaja ja ka administraator ning hoidnud Salme kooli sellisel tasemel, kuhu kool praeguseks on jõudnud,” kiitis Raun. Ta osales ise kõigil läbirääkimistel ja kohtumisel kooli direktori ning õpetajatega.

Ent suhtlemisprobleemid läksid nii kaugele, et volikogu ja vallavanem pidid tema sõnul midagi ette võtma.



“Ei saanud sellel asjal lasta venida. Venimine oleks teinud veel rohkem kahju nii osapooltele kui kogu kooli kuvandile. Tahame või ei taha, aga lõpuks jõuab see pingeline olukord ka õpilasteni,” rääkis Raun, kes luges Marika Pütsepa ja vallavalitsuse vahel sõlmitud töölepingu lõpetamise ainuõigeks ning kaalutletud otsuseks, mis ei sündinud niiöelda üleöö.



“Asja käigus tuli välja, et käärimisprotsess kestis juba kauem,” tõdes Raun.

Nüüd tuleb vallavalitsusel kiiremas korras välja kuulutada konkurss Salme põhikoolile uue direktori leidmiseks. “Elu peab edasi minema. Lapsed peavad hariduse kätte saama,” rõhutas Raun. Õpilased käisid eile Salme nüüdseks juba endise direktori Marika Pütsepa juures pisarsilmil ja kallistasid teda tehtud töö eest.“Isegi kaheksanda klassi poisid käisid. Õpilastega nutsime ja kallistasime, sest järgmisel nädalal jäävad tunnid ära, sest uut õpetajat vist veel leitud ei ole. Mul on õpilastest kahju,” rääkis Pütsep Meie Maale.Direktorina andis ta koolis ka matemaatikatunde. Tööleping Pütsepaga lõpetati küll poolte kokkuleppel, aga mitte Pütsepa enda soovil.“Kokkulepet pakkusid õpetajad algatajatele (pöördumise teinutele – toim), aga see ei olnud neile vastuvõetav. Mina oleksin soovinud märtsis toimuva välishindamise erapooletut otsust,” kommenteeris Pütsep.“Ma olen tööle võtnud noored ja andekad inimesed, kes on saanud teha vabalt kõiki asju, mida tahtnud. Kui hakkad neile ütlema, et koolis tuleb tunnis püsida, ei saa kahte asja korraga teha... Õpilased peavad oskama lugeda ja kirjutada.5. klassi õpetajad kurdavad, et õpilased midagi ei oska. Loomulikult see tõmbab enesehinnangu maha,” nentis Pütsep. Ta tunnistas, et on tõesti emotsionaalne inimene.Mõned õpetajad tegid Salme vallale pöördumise Marika Pütsepa kohta, kuid kaks kolmandikku neist sellele alla ei kirjutanud.“Juhi oluline omadus on see, et ta hoiab ka kollektiivi sisekliima hea. Juht peab oma alluvaid aitama ja toetama, mitte ainult süüdistama. Ei tohi tekkida olukorda, et inimesed ei julge oma arvamust avaldada. Kardeti tagajärgi,” iseloomustas Pütseppa Salme kooli õpetaja ja huvijuht Mariliis Lazarev.“Mul oli valida, kas mind eemaldatakse töölt nii, et ma enam koolimajja sisse ei saa, või ma kirjutan kokkuleppele alla,” lausus Marika Pütsep.“Mulle öeldi, et see on ultimaatum – kas lähevad nemad (pöördumisele allakirjutanud – toim) või lähen mina. Vald otsustas, et lähen mina,” lisas ta.Kuna Marika Pütsep oli valla poolt tööle vormistatud kui direktor, ei saa ta ka jätkata koolis matemaatikatundide andmisega. “Õpetajate töölevõtmine kuulub direktori pädevusse,” selgitas Salme vallavanem Kalmer Poopuu.Kuni kooli direktori kohusetäitja nimetamiseni täitab direktori ülesandeid õppealajuhataja.Salme põhikooli hoolekogu esimehe Oliver Parresti sõnul ei ole hoolekogu Marika Pütsepa sobivust direktori ametikohale arutanud.“Olime temast aastaid külajutte kuulnud ja muidugi ise kogenud teda kui rasket isiksust. Ta on seda ka ise möönnud ja end jõudumööda parandanud,” ütles Parrest. Samuti ei olevat hoolekogule midagi direktori vastu esitatud. Viimane sündmuste eskaleerumine tuli hoolekogu juhi jaoks väga kiiresti.“Näen sellest, et osapooled on oma ülekasvanud tülid pikalt omavahelised hoidnud,” lisas Parrest.Kõige viimased uudised on jätnud talle Marika Pütsepast mulje, et igasugused pinged on talle liig.“Inimesena saan aru – keegi ei ole süüdi enda kaela peale kogunenud pingete koguhulgas, aga lapsevanemana, hoolekogu liikmena ega isegi kogukonna liikmena ei saa ma nõus olla, et meie kooli juht oma on kollektiivist sellisel moel mõjutatud,” märkis Parrest.Marika Pütsep on Salme kooli jaoks tema sõnul tohutult palju teinud ja seda ei muuda tülid olematuks. “Samal ajal vastupidi ka – osutatud teened ei anna õigust alluvate tülialtiks kohtlemiseks,” leidis hoolekogu juht.Hoolekogu õpilasesinduse esindaja Eve Tiltsi jaoks osutus Marika Pütsepa niiöelda lahtilaskmine üllatuseks. “Õpilased olid tema kui matemaatikaõpetaja ja direktoriga väga rahul. Samuti vilistlased,” ütles Tilts.Salme vallavolikogu arutas Marika Pütsepa küsimust teisipäeval volikogu istungil. Kuna õpetajate pöördumine jõudis valda reedel, ei jõutud punkti eelnevalt eraldi päevakorda panna. Volikogu esimehe Andrus Rauni sõnul osales ta ise niiöelda vaenupoolte läbirääkimistes.“Püüdsime neid lepitada igal moel, aga ei leidnud seda teed,” väitis Raun. Tegemist olevat suhtlemisprobleemidega ja tööalased pinged kujunesid nii suureks, et muutusid osale õpetajatele vastuvõetamatuks, viitas ta Marika Pütsepale.“Pedagoogiliselt on ta väga tugev õpetaja ja ka administraator ning hoidnud Salme kooli sellisel tasemel, kuhu kool praeguseks on jõudnud,” kiitis Raun. Ta osales ise kõigil läbirääkimistel ja kohtumisel kooli direktori ning õpetajatega.Ent suhtlemisprobleemid läksid nii kaugele, et volikogu ja vallavanem pidid tema sõnul midagi ette võtma.“Ei saanud sellel asjal lasta venida. Venimine oleks teinud veel rohkem kahju nii osapooltele kui kogu kooli kuvandile. Tahame või ei taha, aga lõpuks jõuab see pingeline olukord ka õpilasteni,” rääkis Raun, kes luges Marika Pütsepa ja vallavalitsuse vahel sõlmitud töölepingu lõpetamise ainuõigeks ning kaalutletud otsuseks, mis ei sündinud niiöelda üleöö.“Asja käigus tuli välja, et käärimisprotsess kestis juba kauem,” tõdes Raun.Nüüd tuleb vallavalitsusel kiiremas korras välja kuulutada konkurss Salme põhikoolile uue direktori leidmiseks. “Elu peab edasi minema. Lapsed peavad hariduse kätte saama,” rõhutas Raun.

Veel artikleid samast teemast »