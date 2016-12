Uudised

Suurel jõululaadal rekordiliselt müüjaid

Laupäev, 17. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 17. detsember 2016. Vello Kaasen võttis laadast osa, et toetada kohalikke väikeettevõtjaid, sealjuures Siiri Hansenit, kelle käest ta ostis pühadeks hapukapsast. Vello kiitis väga ka Siiri kasvatatud sibulaid. Foto: Valmar Voolaid Eile algas kaks päeva kestev suur jõululaat Kuressaare spordikeskuses, kus tänavu on väljas rekordiliselt 60–70 müüjat.



Traditsiooniliselt on laadal saadaval väga erinevat kaupa – ilutoodetest ja toidukaubast kuni riiete ja käsitöödeni välja. Käsitöölettide arv on võrreldes möödunud aastatega suures osas täienenud.



“See aasta on pinna mõttes juba üsna kriitiline, aga mahutasime ära kõik. Keegi ukse taha ei jäänud. Aga piir on käes. Kergejõustikuhall on otsast lõpuni täis ja rohkem kasvada ei ole meil ruumi,” rääkis korraldaja Margo Haljaste.



Vello Kaasen ütles, et ei pea end tihedaks laadakülastajaks, kuid eile viis teda laadale kindel soov osta mett. Lisaks soetas ta pühadelauale hapukapsast.

“Mõtlesin siia tulles, et toetan kohalikke väiketootjaid. Olen ise ka ettevõtja ja hea on sarnaseid toetada,” rääkis Kaasen.



Siiri Hansen Tahula külast Kaali talust on igal aastal laadal osalenud. Tagasi toob teda see, et on müügitulemustega rahule jäänud. Ta tõdes, et kes laadale ei jõua, võib enne pühi ka turuhoonest läbi astuda, kus ta müüb kõike seda, mida laadalgi – alates kõrvitsatest ja õuntest hapukapsa ja ubadeni välja.



Pime salvimeister Pavel Kadõkov ütles, et on oma salve laadal müümas juba vähemalt kolmandat aastat. Laadal osalemisest on tal head kogemused.



Kadõkovi sõnul on see hea koht, kus oma tooteid tutvustada ja klientidega otse suhelda.



Haigestumise tõttu jäi tema abikaasa lapsega koju ja müügiga tegeleb ta tänavu üksi.



“Päris üksi olen esimest korda. See on omamoodi huvitav kogemus. Mõned küsivad, kuidas ma raha võtan ja kuidas inimesed mind ei peta. Ma ei muretse selle pärast. Olen häälestanud end kohe alguses nii, et inimesed on ausad. Mulle meeldivad, kui inimesed arvestavad sellega, et ma täpset raha palun,” rääkis salvimeister.



Lisaks traditsioonilisematele kaupadele saab tänavu laadalt soetada ka näiteks akvaariumikalu. Sagimist leti juures jagus, sest kõik tahtsid elusaid olendeid oma silmaga vaadata ja nii mõnigi sai neist juba eile ka uue kodu.



Täna on laat avatud kella üheksast kolmeni. Traditsiooniliselt on laadal saadaval väga erinevat kaupa – ilutoodetest ja toidukaubast kuni riiete ja käsitöödeni välja. Käsitöölettide arv on võrreldes möödunud aastatega suures osas täienenud.“See aasta on pinna mõttes juba üsna kriitiline, aga mahutasime ära kõik. Keegi ukse taha ei jäänud. Aga piir on käes. Kergejõustikuhall on otsast lõpuni täis ja rohkem kasvada ei ole meil ruumi,” rääkis korraldaja Margo Haljaste.Vello Kaasen ütles, et ei pea end tihedaks laadakülastajaks, kuid eile viis teda laadale kindel soov osta mett. Lisaks soetas ta pühadelauale hapukapsast.“Mõtlesin siia tulles, et toetan kohalikke väiketootjaid. Olen ise ka ettevõtja ja hea on sarnaseid toetada,” rääkis Kaasen.Siiri Hansen Tahula külast Kaali talust on igal aastal laadal osalenud. Tagasi toob teda see, et on müügitulemustega rahule jäänud. Ta tõdes, et kes laadale ei jõua, võib enne pühi ka turuhoonest läbi astuda, kus ta müüb kõike seda, mida laadalgi – alates kõrvitsatest ja õuntest hapukapsa ja ubadeni välja.Pime salvimeister Pavel Kadõkov ütles, et on oma salve laadal müümas juba vähemalt kolmandat aastat. Laadal osalemisest on tal head kogemused.Kadõkovi sõnul on see hea koht, kus oma tooteid tutvustada ja klientidega otse suhelda.Haigestumise tõttu jäi tema abikaasa lapsega koju ja müügiga tegeleb ta tänavu üksi.“Päris üksi olen esimest korda. See on omamoodi huvitav kogemus. Mõned küsivad, kuidas ma raha võtan ja kuidas inimesed mind ei peta. Ma ei muretse selle pärast. Olen häälestanud end kohe alguses nii, et inimesed on ausad. Mulle meeldivad, kui inimesed arvestavad sellega, et ma täpset raha palun,” rääkis salvimeister.Lisaks traditsioonilisematele kaupadele saab tänavu laadalt soetada ka näiteks akvaariumikalu. Sagimist leti juures jagus, sest kõik tahtsid elusaid olendeid oma silmaga vaadata ja nii mõnigi sai neist juba eile ka uue kodu.Täna on laat avatud kella üheksast kolmeni.

Veel artikleid samast teemast »