Uudised

Jahimehed kuulutasid välja jõulurahu

Laupäev, 17. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 17. detsember 2016. Ive Kuningas. Eile kuulutasid Eesti jahimehed 24. korda välja jõulurahu, tseremooniast võtsid osa ka mitmed saarlased.



Eesti Jahimeeste Selts (EJS) kuulutas jõulupühade ajal Eesti metsades kehtima hakkava jahirahu välja Haapsalu piiskopilinnuse toomkirikus.



EJS-i presidendi Margus Puusti sõnul on EJS kuulutanud 2017. aasta “Loenda ulukit!” aastaks, mis tähendab eelkõige seda, et põhitähelepanu pööratakse ulukitele ja nende asurkondade hindamisele.



“Jahirahu väljakuulutamine on lisaks jahimeestele sõnum ka kogukonnale, et hoolime nii oma tegevusest kui ka ulukitest,” lisas Puust.



Saarte Jahimeeste Seltsi (SJS) tegevjuht Ive Kuningas (pildil) soovis kõigile rahulikku ja ilusat jõuluaega ja jahimeestele toredaid jahielamusi ka järgmiseks aastaks.



SJS liige Erki Aavik tõdes, et üleriigiliselt on saanud tuntuks komme kuulutada välja jõulurahu ja kokku sõidavad jahimehed üle Eesti.



Jahinduses eeskäija ja teerajaja



Esimese jõulurahu aga kuulutasid välja saarlased Leisi jahimehe Jaan Ärmuse initsiatiivil 1990-ndate alguses, kui SJS esimees oli Rein Tõru.



“Nagu paljudes muudes valdkondades, on Saaremaa olnud ka jahinduses eelkäija, teerajaja ja eeskuju andja,” tundis Aavik uhkust.



Jahirahu väljakuulutamise üle-eestiline traditsioon sai alguse 1993. aastal Viljandimaal Heimtalis ning igal aastal toimub tseremoonia erinevas Eesti paigas. Jahirahu ei tulene seadusest, vaid on jahimeeste omaalgatuslik kokkulepe, millega avaldatakse austust nii loodusele kui ka kogukonnale. Eesti Jahimeeste Selts (EJS) kuulutas jõulupühade ajal Eesti metsades kehtima hakkava jahirahu välja Haapsalu piiskopilinnuse toomkirikus.EJS-i presidendi Margus Puusti sõnul on EJS kuulutanud 2017. aasta “Loenda ulukit!” aastaks, mis tähendab eelkõige seda, et põhitähelepanu pööratakse ulukitele ja nende asurkondade hindamisele.“Jahirahu väljakuulutamine on lisaks jahimeestele sõnum ka kogukonnale, et hoolime nii oma tegevusest kui ka ulukitest,” lisas Puust.Saarte Jahimeeste Seltsi (SJS) tegevjuht Ive Kuningas (pildil) soovis kõigile rahulikku ja ilusat jõuluaega ja jahimeestele toredaid jahielamusi ka järgmiseks aastaks.SJS liige Erki Aavik tõdes, et üleriigiliselt on saanud tuntuks komme kuulutada välja jõulurahu ja kokku sõidavad jahimehed üle Eesti.Esimese jõulurahu aga kuulutasid välja saarlased Leisi jahimehe Jaan Ärmuse initsiatiivil 1990-ndate alguses, kui SJS esimees oli Rein Tõru.“Nagu paljudes muudes valdkondades, on Saaremaa olnud ka jahinduses eelkäija, teerajaja ja eeskuju andja,” tundis Aavik uhkust.Jahirahu väljakuulutamise üle-eestiline traditsioon sai alguse 1993. aastal Viljandimaal Heimtalis ning igal aastal toimub tseremoonia erinevas Eesti paigas. Jahirahu ei tulene seadusest, vaid on jahimeeste omaalgatuslik kokkulepe, millega avaldatakse austust nii loodusele kui ka kogukonnale.

Veel artikleid samast teemast »