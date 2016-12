Uudised

Ilmatark Margus Arge: jõuluks võib saarel lumi maha tulla küll

Laupäev, 17. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 17. detsember 2016. Viimase nädala jooksul on ilmaprognoos jõuludeks olnud väga heitlik. Ühel päeval lubatakse valgeid jõule, teisel päeval jälle musta maad ja vihma. Ilmateenistuse prognoosid ja ilmatarkade ennustused lähevad tänavuste pühade suhtes lahku.



Ilmateenistuse sünoptiku Taimi Paljaku vaatlustulemused näitasid eile, et lootust valgetele jõuludele hellitada ei maksa.



23. detsembrini Saaremaale külma oodata ei ole. Kui sajab midagi, siis lörtsi või vihma. Lume tõenäosus on prognoosi kohaselt ääretult väike. Samas kinnitas sünoptik, et muutused võivad tulla, kuna nii palju ette on raske täpselt prognoosida.



Saaremaa ilmatark Margus Arge aga usub, et valged jõulud võivad siiski tulla.

“Ma olen ikkagi väga enesekindel ja pakun valgeid jõule,” lausus Arge. Ta pakkus, et enne pühi ilm muutub ja siin-seal saab maa valgeks.



Selles ei ole ta aga kindel, kas lumi aastavahetuseni maas püsib, sest jätkuvalt on oodata väga heitlikku ilma nii aasta lõpus kui uue aasta esimesel kuul.



Jaanuaris võib tema ennustuse kohaselt tulla ette suuri kõikumisi. Kahekümnelt miinuskraadilt võib plussi hüpata päeva-kahega.



“Ega talvest suurt asja enam saa,” arvas Arge. Kui sügisel hirmutasid mitmed ilmatargad väga külma talvega, siis Arge sellesse ei uskunud.



