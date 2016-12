Uudised

Saare politsei täiendust ei saanud

Laupäev, 17. detsember 2016.



Autor: MM Laupäev, 17. detsember 2016. Neljapäeval said sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledžis lõputunnistuse 45 politseiametnikku. Kõige enam täiendust saab Ida prefektuur, kus tööd alustab 19 värsket lõpetajat. 17 lõpetajat asuvad tööle Lõuna prefektuuris ja üheksa Põhja prefektuuris.



Lääne prefekti Kaido Kõplase sõnul oleks Lääne prefektuuri jaoskondadesse kohe võimalik tööle võtta 13 politseinikku, kuid vabu patrullpolitseinike kohti on paraku vaid Raplas ja Haapsalus.



Kõplase sõnul oli üks sooviavaldus algselt ka Kuressaarde ning noort kolleegi oldi valmis ka tööle võtma, kuid mees ise otsustas alustada karjääri siiski pealinnas.



“Sisekaitseakadeemia lõpetajad siirduvad prefektuuridesse kadettide enda soovi arvestades. Võimalikke töökohti käiakse õpperühmades tutvustamas ja vabade kohtade olemasolul saavad kadetid töö asukoha ise valida,” selgitas Kõplas.



