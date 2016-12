Uudised

MEIE MAA EKSKLUSIIV! President Soidrole ja Kivirähkile: kas te natukene rohkem õppida ei tahtnud?

Neljapäev, 15. detsember 2016.



Autor: MM Neljapäev, 15. detsember 2016. President Kersti Kaljulaid. FOTO: Toomas Huik Laupäevases Meie Maas vastab president Kersti Kaljulaid literaat Mart Soidro ja kirjanik Andrus Kivirähki küsimustele.



See on teistmoodi intervjuu riigipeaga, mille sarnast pole Eesti ajakirjanduses kunagi varem ilmunud. Pigem on see kolme vaimuka inimese sundimatu vestlus maast ja ilmast ning elu põhiväärtustest, mis võtab kohati sellised pöörded, mida on raske isegi ette kujutada.



Katke vestlusest:



Andrus: Astusid 1987. aastal ülikooli ja abiellusid väga kiiresti. Kas sa öölaulupidudel üldse käisid?



Kersti: Käisin Tartus, kui seal 1988. aastal oli muusikapäevadel suurem laulmine.



Andrus: Siis käisid sina varem. Mina käisin Tallinnas öö enne keskkooli lõpueksamit.



Kersti: Erinevalt sinust ei oleks mina sellist riski kunagi võtnud.



Andrus: Oli vaja võidelda nõukogude võimu vastu! Edaspidi, kui me juba ülikoolis olime, võis meid Mardiga leida Humala õllekast.



Kersti: Kas teile see ei tulnud pähe, et kui natukene rohkem õppida, võis saada kõrgendatud stipendiumit? Suur vahe oli, kas said 40 või 60 rubla kuus.



Andrus ja Mart: Ei olnud suurt vahet! Me kirjutasime juba sel ajal ja honorarid olid prisked!



* * *



