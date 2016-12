Uudised

Kultuur võeti pidulikult kokku

Reede, 16. detsember 2016.



Autor: Heli Salong Reede, 16. detsember 2016. Kultuuritöötajad õnnitlesid lõbusalt ja südamest Valve Heibergi rahvakultuuri seltsi kolleegitunnustuse saamise puhul. FOTO: Valmar Voolaid Eile tõmmati Kuressaare kultuurikeskuses kultuuriaastale taas pidulikult joon alla. Tore on märkida, et taoline üritus toimus juba 15. korda ning alati on meeles peetud tublimaid.



Sama palju kordi on sellel üritusel jagatud ka maakonna kultuurikalendreid, mis sel moel jääb ilmselt viimaseks korraks, sest valdadepõhiselt koostatud kalendrit suure ühendvalla puhul enam välja anda ei saa.



***



Tänati maakonna tublimaid kultuuritegijaid



Kultuuripreemiad



Hendrik Krummi nimeline kultuuripreemia - Maire Sillavee, suure isikliku panuse ja väljapaistvate tulemuste eest Saaremaa kultuurielu kauaaegsel edendamisel



Kultuuripärl - Piret Rauk, etenduskunstide avatud vahendamise ja loovalt inspireerivate rollide eest teatrilaval



Elutööpreemia - Tiiu Haavik, järjepideva, loova ja tulemusliku tegevuse eest võimlemistraditsioonide edendamisel.



Aastapreemiad



Helje Raaper - tulemusliku tegevuse eest rahvusliku folklooripärandi väärtustamisel ja tutvustamisel



Käsitööselts Kadak-Mari MTÜ, Imbi Padar ja Mareli Rannap - Saaremaa rahvarõivaste ilu ja rikkaliku varamu väärtustamise eest



Mai Rand - koorilaulu kõlailu loomise ja Saaremaa laulupeo “kaldale tüürimise” eest



Tiit Jõgi - merekultuuri traditsioonide hoidmise, kasvatamise ja jagamise eest



Maie Alas - aasta maaraamatukoguhoidja, Orissaare raamatukogu



ANDRASe tunnustus



Valve Heiberg - Saaremaa Rahvakultuuriseltsi kolleegitunnustus Mudsu-mudsu



Raido Kahm - Saaremaa Rahvakultuuriseltsi kultuurisõbra preemia



