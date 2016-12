Uudised

Lasteaia võidukavandit premeeriti 5000 euroga

Reede, 16. detsember 2016.



Autor: Ines Vapper Reede, 16. detsember 2016. Konkursi võitjate (vasakult teine) Heldi Jürisoo, Kai Süda ja Risto Parve ideekavand KAS PARDID RÄÄGIVAD? võlus žüriid lapsesõbraliku lähenemise ja valgusküllasusega. FOTO: Valmar Voolaid Eile keskpäeval avati Kuressaare raekojas Pargi lasteaia arhitektuurikonkursi võidutööde nimeümbrikud ning avalikustati parimad tööd ja nende autorid.



Ergutuspreemia 2000 eurot sai ideekavand märgusõnaga ORIGAMI – Agabus Arhitektid OÜ (autorid Katrin Vannas, Kerttu Mäesalu).



II–III kohta jäid jagama tööd märgusõnadega MAAGIA – OÜ b210 ja O3 Inseneribüroo OÜ (autorid Aet Ader, Mari Hunt, Kadri Klementi, Karin Tõugu, Mari Möldre, Nele Shverns, Alina Nurmist, OÜ b210) ja ALMA – KUU arhitektid (autor Juhan Rohtla).



Preemia suurus oli mõlema puhul 3500 eurot.



I koha ja preemia suurusega 5000 eurot pälvis võistlustöö märgusõnaga KAS PARDID RÄÄGIVAD? – KARISMA Arhitektid OÜ (autorid Risto Parve, Kai Süda, Heldi Jürisoo, Martin Kinks, Margit Valma).



Abilinnapea ja võistluse žürii esimees Tiia Leppik tõdes, et kuigi laekunud 12 võistlustöö tase oli ühtlaselt kõrge, paistis siiski silma, et mõned tööd olid eriti põhjalikult läbi mõeldud. Parimaks tunnistatud ideekavand KAS PARDID RÄÄGIVAD? on tema sõnul väga lapsesõbralik lahendus.



Esikohatööd iseloomustati, öeldes, et võistlustöö on sümpaatne, kuna palju on mõeldud vaadetele ja valguse pääsule siseruumidesse, sealjuures nii otse kui kaudselt; annab lootust, et ruumid jäävad valgusküllased; retrohõnguline; Kuressaare mõistes rutiinivaba; sümmeetriline, rõhutades kunagise vana mõisamaja sümmeetriat.



Ruumiliselt põnev töö



Samuti märgiti, et töö on hästi proportsioneeritud ja sobib asukohta; ruumiliselt põnev; fuajee koos ühiste garderoobide ning avara ühistegevuste alaga on funktsionaalne ja lisab pidulikkust hoonesse sisenemisel ning et suure saali liitmise võimalus fuajeega lisab ürituste korraldamisel paindlikkust.



Parima ideekavandi autoritega sõlmitakse linna pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnul väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluses hankeleping lasteaia eel- ja põhiprojekti koostamiseks. Projekteerimistööde ja autorijärelevalve eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on

80 000 eurot.



