Uudised

Lasketiiru ehitamiseks on vaja abi

Reede, 16. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Reede, 16. detsember 2016. Saaremaa maleva pealik Gunnar Havi ütles, et poolega summast panustaks lasketiiru ehitamisse Kaitseliit. FOTO: Tambet Allik Kaitseliit soovib, et linn aitaks poole võrra tasuda Saaremaa maleva tulevasse staabi- ja tagalakeskusesse rajatava siselasketiiru ehitamis- ning ülalpidamiskulusid.



Kaitseliit on ette valmistamas projekteerimistööde riigihanget Kaitseliidu Saaremaa maleva staabi- ja tagalakeskuse ehitusprojekti koostamiseks. Uus keskus on planeeritud uusehitusena Kalevi põik 5 ja valmib hiljemalt 2019. aastal.



Staabi- ja tagalakeskuse üheks osaks on ka kavandatav siselasketiir väikekaliibrilistele relvadele.



Maksumus pool miljonit eurot



Kaitseliidu vajadusi rahuldab viie rajaga 50 m lasketiir, samas on Kuressaare linnavalitsus ja Saaremaa spordikool avaldanud soovi liituda lasketiiru ehitamisega, et tulevikus tagada elanikele võimalus tegeleda lasketreeningutega ning osaleda spordikooli korraldatavatel võistlustel.



“Tulenevalt linnavalitsuse täiendavatest vajadustest, kujuneks lasketiiru radade koguarvuks 10. Kümne rajaga lasketiiru maksumuseks prognoosime ca 500 000 eurot, millest linna osaks jääks tasuda pool sellest summast,” selgitas Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Gunnar Havi.



Lisaks tuleks linnal arvestada tiiru ülalpidamiskuludega, mille suuruseks kujuneb ligi 20 000 eurot aastas. Poole summast ehk 10 000 eurot võiks Kaitseliidu arvates tasuda linn.



Staabi- ja tagalakeskuse projekteerimistööde riigihanke tegemiseks soovib Kaitseliit mitte hiljem kui järgmise aasta 1. veebruariks teada saada, kas linnavalitsus toetab rahaga siselasketiiru ehitamist ning võtab objekti valmides enda kanda pool lasketiiru ülalpidamiskuludest.



Kuressaare linnapea Madis Kallase sõnul ei ole linnavalitsus ega volikogu lasketiiru ülalpidamiskuludega seonduvat veel arutanud.



“Kuna kohustused lähevad aastasse 2018, siis peavad selle heaks kiitma kõik ühinevad volikogud,” ütles Kallas. Ta lubas, et linnavalitsuse seisukoht kujundatakse veel sel aastal.



Volikogud saavad teemat arutada jaanuaris. “Kindlasti oleme siis saanud arutada läbi kõik plussid seoses lasketiiru rajamisega ja võimalikud miinused kohustuste võtmisega,” märkis Kallas.



Linnapea on kohtunud ka Kaitseliidu Saaremaa maleva juhi Gunnar Haviga ning suhelnud mitme laskesportlasega. “Teatud asjad vajavad veel täpsustamist,” lisas Kallas. Kaitseliit on ette valmistamas projekteerimistööde riigihanget Kaitseliidu Saaremaa maleva staabi- ja tagalakeskuse ehitusprojekti koostamiseks. Uus keskus on planeeritud uusehitusena Kalevi põik 5 ja valmib hiljemalt 2019. aastal.Staabi- ja tagalakeskuse üheks osaks on ka kavandatav siselasketiir väikekaliibrilistele relvadele.Kaitseliidu vajadusi rahuldab viie rajaga 50 m lasketiir, samas on Kuressaare linnavalitsus ja Saaremaa spordikool avaldanud soovi liituda lasketiiru ehitamisega, et tulevikus tagada elanikele võimalus tegeleda lasketreeningutega ning osaleda spordikooli korraldatavatel võistlustel.“Tulenevalt linnavalitsuse täiendavatest vajadustest, kujuneks lasketiiru radade koguarvuks 10. Kümne rajaga lasketiiru maksumuseks prognoosime ca 500 000 eurot, millest linna osaks jääks tasuda pool sellest summast,” selgitas Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Gunnar Havi.Lisaks tuleks linnal arvestada tiiru ülalpidamiskuludega, mille suuruseks kujuneb ligi 20 000 eurot aastas. Poole summast ehk 10 000 eurot võiks Kaitseliidu arvates tasuda linn.Staabi- ja tagalakeskuse projekteerimistööde riigihanke tegemiseks soovib Kaitseliit mitte hiljem kui järgmise aasta 1. veebruariks teada saada, kas linnavalitsus toetab rahaga siselasketiiru ehitamist ning võtab objekti valmides enda kanda pool lasketiiru ülalpidamiskuludest.Kuressaare linnapea Madis Kallase sõnul ei ole linnavalitsus ega volikogu lasketiiru ülalpidamiskuludega seonduvat veel arutanud.“Kuna kohustused lähevad aastasse 2018, siis peavad selle heaks kiitma kõik ühinevad volikogud,” ütles Kallas. Ta lubas, et linnavalitsuse seisukoht kujundatakse veel sel aastal.Volikogud saavad teemat arutada jaanuaris. “Kindlasti oleme siis saanud arutada läbi kõik plussid seoses lasketiiru rajamisega ja võimalikud miinused kohustuste võtmisega,” märkis Kallas.Linnapea on kohtunud ka Kaitseliidu Saaremaa maleva juhi Gunnar Haviga ning suhelnud mitme laskesportlasega. “Teatud asjad vajavad veel täpsustamist,” lisas Kallas.

Veel artikleid samast teemast »