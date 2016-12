Uudised

Saaremaa sokud tõusid au sisse

Reede, 16. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 16. detsember 2016. “Sokud” Ando Ansperi, Heljus Saks koputasid aasta viimasel päeval Metskülas uksele, et sisse pääseda. FOTO: Pilvi Karu Alates eilsest on Saaremaa sokud ehk vana kombe kohaselt aastavahetusel sokku jooksmine Eesti vaimse kultuuripärandi nimistus.



Sissekande koostas käesoleva aasta jooksul Saaremaailm MTÜ asutaja ja juhatuse liige Merit Karise.



“Nimistu olemasolust rääkis mulle meie rahvakultuurispetsialist Krista Lember ja utsitas mitu aastat sissekannet tegema, sest Saaremaa sokkudest dokumentaalfilmi tegemisega seoses oli meil sobivat infot ja materjali olemas,” meenutas Karise idee tagamaid.



Karise kiitis põhikangelasi, sokutegijaid Ando Ansperit Metskülast ja Eiki Samlikku Haeskast, kes seda vana saare meeste aastavahetusekommet elus hoiavad ja kannatlikult küsimustele vastasid. Samuti koguti palju infot dokumentaalfilmi tehes.



Saaremaal on paiguti tänini elujõus paganlik sokujooksmise komme: sokuks maskeerunud mees käib koos saatjatega uusaastaööl perest perre, mökitab, puksib, tantsib, soovib uueks aastaks õnne.



Pererahvas pakub talle meelehead (õlut, viina, õunu, pirukaid, komme jms). Lahkudes kirjutab sokk kriidiga maja uksele uue aasta numbri.



Kui eri peredest tulnud sokud teel kohtuvad, puksitakse omavahel. Täpseid andmeid selle kohta, millistes Saaremaa nurkades uusaastaööl sokku joostakse, ei ole teada. Küll aga on kindel, et näärisokku võib kohata Pihtla vallas Haeskas, Leisi vallas Metskülas ja Laimjala vallas Randveres. Oma sokk on ka igal Saaremaa vallavalitsusel.



Erinevad sokud



Sokud on küllaltki erinevad, sest traditsioon on külakeskne ja sokujooks toimub enamasti ainult ühe küla piires uusaastaööl. Nii ongi Haeskas, Metskülas ja Randveres erinevusi soku maskeeringus ja tegevustes.



Saaremaalt olid seni ainukesed sissekanded pannileiva ja käkkide tegemine. 2010. aastal avatud nimistu veebilehte haldab rahvakultuuri keskus.



