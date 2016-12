Uudised

Torni tänava parkla on avatud

Reede, 16. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Reede, 16. detsember 2016. FOTO: Valmar Voolaid Kolmapäeval avati pea kaks kuud ehitatud Torni tn 9 parkla ja tõepoolest oli pilt kooli ees parkijate jaoks parem.



Kui veel möödunud nädalal võis iga päev näha kooli ees keelualas parkivaid autosid, siis eile olid autojuhid oma sõidukitele õiguspärase parkimiskoha leidnud.



OÜ Klotoid ehitatud parklas on 33 parkimiskohta ja selle ehitus läks maksma ca 105 000 eurot. Eile lõunaajal oli hinnanguliselt kolmveerand parklat sõidukeid täis. Kui veel möödunud nädalal võis iga päev näha kooli ees keelualas parkivaid autosid, siis eile olid autojuhid oma sõidukitele õiguspärase parkimiskoha leidnud.OÜ Klotoid ehitatud parklas on 33 parkimiskohta ja selle ehitus läks maksma ca 105 000 eurot. Eile lõunaajal oli hinnanguliselt kolmveerand parklat sõidukeid täis.

Veel artikleid samast teemast »