Julge idee viis tippu

Reede, 16. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Reede, 16. detsember 2016. Ettevõtja ja leiutaja Siim Saat. FOTO: erakogu Eesti idufirma SATU Laboratory juht Siim Saat valiti rahvusvahelisel tervishoiu idufirmade konkursil “Aasta ettevõtja” kümne finalisti hulka. Koha finalistide hulgas tagas Siimule tagumiku pühkimiseks mõeldud innovaatilise toote Gel Wipe turuletoomine.



“Emotsioonid on väga positiivsed. Ei osanudki seda oodata,” lausus ettevõtja Siim Saat. Võiduvõimalusi peab ta siiski väga väikeseks. Galale kohale ta minna ei plaani.



1000 kandidaadi seast



Eestlase loodud geeli innovaatilisus seisneb sellest, et seda on võimalik kasutada pea iga tavalise tualettpaberiga, ilma et paber laguneks, olles samas ökoloogiline ning keskkonnasõbralik.



Niiskete salvrättide popu-laarsuse kasv tagumiku puhastamisel on toonud kaasa suuri keskkonnaprobleeme, mille vastu võideldakse läänemaailmas üha jõulisemalt. Näiteks Inglise ajaleht The Guardian kuulutas niisutatud salvrätid 2015. aasta suurimaks keskkonnavaenlaseks.



Eestlase toode lahendab selle probleemi, kuna geel lahustub vees ja on keskkonnale ohutu.



Jõuab Kuressaarde



Siim valiti rahvusvahelisel tervishoiu start-up’ide konkursil 10 finalisti hulka rohkem kui 1000 kandidaadi seast Dubaist Kanadani.



Võitjad kuulutatakse välja sel laupäeval, 17. detsembril pidulikul galal Londonis.

Igasuguste rahvusvaheliste tunnustuste ja äramärkimiste eest on Siim väga tänulik. Ta kinnitab, et see lisab ettevõttele usaldusväärsust ning avab rohkem uksi.



“Vara on veel rääkida, aga meil on avanemas üks võimalus Soomes. Pääseme ilmselt kevadel väga kõrgelt hinnatud idufirmade inkubaatorisse neljakuulisesse programmi,” lootis Siim.



