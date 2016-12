Uudised

Maria Faust tegi oma plaati salvestades ajalugu

Reede, 16. detsember 2016.



Autor: Heli Salong Reede, 16. detsember 2016. Maria Faust. FOTO: Delfi “Pealtnägija” pakkus kolmapäeval vaatamiseks lugu saarlannast, noorest saksofonistist ja heliloojast Maria Faustist, kes käis Eestis lindistamas oma uut plaati. Saatelõigu pani kokku Anna Gavronski.



“Pealtnägija” silme all salvestas Maria oma seitsmendat plaati. Album nimega “In The Beginning” ehk eesti keelde tõlgituna “Alguses” sündis kahe naise – Maria Fausti ja Taani poplaulja Kira Skovi umbes aastatagusest mõttest, et nad võtavad kätte ja teevad koos muusikat.



Plaadiga tehakse ajalugu, sest terve plaadi salvestus ja selle juurde kuuluvad protsessid filmitakse üles 12 kaameraga nii, et sellest tehakse pärast virtuaalreaalsuse muusikavideod.



“Ma ei ole kunagi teinud ühegi lauljaga koostööd, ma ei ole isegi kunagi selle peale mõelnud, et ma üldse peaksin midagi tegema vokaalmuusikaga. Ma ei ole väga tekstiinimene ka,” väitis Maria.



“Kuulsin tema eelmist plaati “Sacrum Facere”. See oli tõeline meistriteos, olin täiesti rabatud. Nii palusin tal kirjutada seadeid minu uuele plaadile. Ta tegigi mõnele laulule puhkpilliseaded. Sai selgeks, et meie vahel on eriline klapp, meie energia ja muusikamõistmine saavad koos töötada,” ütles laulja Kira Skov.



Naised lõid meloodiaid plaadi tarbeks umbes võrdselt, arranžeeringu tegi kõigile üheksale loole Maria ja sõnad kirjutas Kira. Plaadi tervikmõte tuli eestlannalt. See on järg tema eelmisele stuudioalbumile, mis jutustas eesti folkloorist. Selle plaadi tarvis on ta läinud oma hinges sammu veel sügavamale ja jõudnud religioonini.



Tähtis oli leida õige koht



Algusest peale oli selge, et seda plaati poleks õige salvestada umbses stuudios nelja seina vahel, vaid tuleb leida paik, mis tekitaks pühaliku ja ajatu meeleolu. Veebruaris sõitsid naised Eestisse, et see õige koht üles leida.



“Sõitsime mööda Eestit, lund sadas, Kira küsis pidevalt – aga kus on rahvas? Talle tundus nagu, et tema jaoks ei jõudnud see üldse kohale, et meil on see suur väli ja privaatsus ja vaikus. Eestis on vaikne ja loodus,” meenutas Maria.



“Siin on eriline õhkkond, täiesti ainulaadne. Arvan, et see avaldab mõju ka kõikidele muusikutele. Kõik on teistmoodi, kui oleme siin ruumis,” pihtis Kira.



Nii toodigi gaasilambid kohale ja Ilmjärve kirikust, mis seni oli koduks vaid sinna pesa teinud linnukestele, sai Maria uue albumi stuudio. Maria kirjutas plaanidest ka metropoliit Stefanusele, kes andis projektile õnnistuse. Kira tõi projekti hinnatud produtsendi Mark Howardi, kes on koostööd teinud selliste maailmastaaridega nagu Bob Dylan, Willie Nelson, U2 ja R.E.M.

